Сотні млн грн не витратять на відбудову ліцеїв на півночі Харківщини – причини

Договори на відновлення ліцеїв у селі Циркуни за 136 мільйонів гривень та у селищі Слатине на понад 300 мільйонів із підрядниками розірвали, оскільки з часу їхнього підписання безпекова ситуація на Харківщині значно погіршилася.

Про це пише у фейсбуці замовник робіт – Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Як зазначають у відомстві, тендери на будівельні роботи було оголошено у 2023 році відповідно до рішень Кабміну за зверненням органів місцевої влади.

“Наразі роботи проводити неможливо, оскільки обидва ліцеї знаходяться в зоні, яка піддається масованим обстрілам… Це підвищує ризик для людей, які можуть бути залучені до відбудови об’єктів, а також несе загрозу повторних руйнувань“, – пояснили у Службі.

При цьому додали, що якщо безпекова ситуація в регіоні покращиться і буде фінансування, об’єкти таки відновлять.

Раніше про розірвання зазначених договорів з формулюванням “у зв’язку з відсутністю фінансування” повідомили активісти ГО “Харківський антикорупційний центр”.