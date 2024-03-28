Сотні млн грн не витратять на відбудову ліцеїв на півночі Харківщини – причини
Договори на відновлення ліцеїв у селі Циркуни за 136 мільйонів гривень та у селищі Слатине на понад 300 мільйонів із підрядниками розірвали, оскільки з часу їхнього підписання безпекова ситуація на Харківщині значно погіршилася.
Про це пише у фейсбуці замовник робіт – Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Як зазначають у відомстві, тендери на будівельні роботи було оголошено у 2023 році відповідно до рішень Кабміну за зверненням органів місцевої влади.
“Наразі роботи проводити неможливо, оскільки обидва ліцеї знаходяться в зоні, яка піддається масованим обстрілам… Це підвищує ризик для людей, які можуть бути залучені до відбудови об’єктів, а також несе загрозу повторних руйнувань“, – пояснили у Службі.
При цьому додали, що якщо безпекова ситуація в регіоні покращиться і буде фінансування, об’єкти таки відновлять.
Раніше про розірвання зазначених договорів з формулюванням “у зв’язку з відсутністю фінансування” повідомили активісти ГО “Харківський антикорупційний центр”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, договор, лицей, Слатино, Служба восстановления и развития инфраструктуры, циркуны;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 18:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Договори на відновлення ліцеїв у селі Циркуни за 136 мільйонів гривень та у селищі Слатине на понад 300 мільйонів із підрядниками розірвали, оскільки з часу їхнього підписання безпекова ситуація на Харківщині значно погіршилася".