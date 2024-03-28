В первой подземной школе Харькова уже устанавливают парты и доски
Подземная школа, в которой смогут учиться 900 детей Харькова, уже практически готова принять учеников. Идут финальные работы, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
«Мы практически уже завершили строительство подземной школы, которая рассчитана на 450 мест в одну смену, то есть в две смены мы будем обучать 900 учеников. Будем запускать. Сейчас там уже устанавливаются парты, доски, вымывается все это. С тем, чтобы как можно скорее дети могли учиться в настоящей школе. Такие школы мы будем строить по всем районах Харькова. Потому что, к сожалению, обстрелы не прекращаются», — сказал Терехов.
Он отметил, что в городе сейчас не работают детсады. А школьники занимаются онлайн — кроме тех, кто учится в метрошколе.
«На пяти станциях метрополитена запустили так называемую экспериментальную систему – это метрошкола, туда довозим детей и там бесплатно их кормим, и там с ними работают наши учителя. И это очень важно», — подчеркнул мэр Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, подземная школа, строительство, терехов;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подземная школа, в которой смогут учиться 900 детей Харькова, уже практически готова принять учеников. Идут финальные работы, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов".