Live
  • Чт 28.03.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.44

В первой подземной школе Харькова уже устанавливают парты и доски

Общество 10:51   28.03.2024
Оксана Горун
В первой подземной школе Харькова уже устанавливают парты и доски Фото: пресс-служба ХГС

Подземная школа, в которой смогут учиться 900 детей Харькова, уже практически готова принять учеников. Идут финальные работы, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Мы практически уже завершили строительство подземной школы, которая рассчитана на 450 мест в одну смену, то есть в две смены мы будем обучать 900 учеников. Будем запускать. Сейчас там уже устанавливаются парты, доски, вымывается все это. С тем, чтобы как можно скорее дети могли учиться в настоящей школе. Такие школы мы будем строить по всем районах Харькова. Потому что, к сожалению, обстрелы не прекращаются», — сказал Терехов.

Он отметил, что в городе сейчас не работают детсады. А школьники занимаются онлайн — кроме тех, кто учится в метрошколе.

«На пяти станциях метрополитена запустили так называемую экспериментальную систему – это метрошкола, туда довозим детей и там бесплатно их кормим, и там с ними работают наши учителя. И это очень важно», — подчеркнул мэр Харькова.

Читайте также: В Харькове запустили троллейбусные маршруты — Терехов о ситуации в городе

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости 28 марта: по Харькову ударили три «шахеда»: последствия (фото)
Главные новости 28 марта: по Харькову ударили три «шахеда»: последствия (фото)
28.03.2024, 11:45
Многоэтажка горела на Харьковщине: 20 жителей эвакуировали (фото)
Многоэтажка горела на Харьковщине: 20 жителей эвакуировали (фото)
28.03.2024, 11:41
100 тысяч человек выехали из района на Харьковщине: там «сплошная рана»
100 тысяч человек выехали из района на Харьковщине: там «сплошная рана»
28.03.2024, 10:41
Терехов — о последствиях «прилетов» и ситуации с электричеством в Харькове
Терехов — о последствиях «прилетов» и ситуации с электричеством в Харькове
28.03.2024, 10:15
В Харькове запустили троллейбусные маршруты — Терехов о ситуации в городе
В Харькове запустили троллейбусные маршруты — Терехов о ситуации в городе
28.03.2024, 09:55
Путин надеется: крах Харькова будет крахом государственности Украины-Портников
Путин надеется: крах Харькова будет крахом государственности Украины-Портников
28.03.2024, 12:03

Новости по теме:

10:51
В первой подземной школе Харькова уже устанавливают парты и доски
10:41
100 тысяч человек выехали из района на Харьковщине: там «сплошная рана»
10:15
Терехов — о последствиях «прилетов» и ситуации с электричеством в Харькове
09:55
В Харькове запустили троллейбусные маршруты — Терехов о ситуации в городе
09:34
На гражданского на Харьковщине с дрона сбросили ВОГ, он тяжело ранен — РВА

Вы читали новость: «В первой подземной школе Харькова уже устанавливают парты и доски»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 10:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подземная школа, в которой смогут учиться 900 детей Харькова, уже практически готова принять учеников. Идут финальные работы, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов".