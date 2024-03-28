У першій підземній школі Харкова вже встановлюють парти та дошки

Підземна школа, в якій зможуть навчатись 900 дітей Харкова, вже практично готова прийняти учнів. Ідуть фінальні роботи, повідомив у етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

“Ми практично вже завершили будівництво справжньої підземної школи, яка розрахована на 450 місць в одну зміну, тобто у дві зміни ми будемо навчати 900 учнів. І будемо запускати. Зараз там уже встановлюють парти, дошки, вимивається все це. З тим, щоб якнайшвидше діти могли навчатися в справжній школі. Такі школи ми будемо будувати по всіх районах міста Харкова. Бо обстріли, на жаль, не припиняються“, – сказав Терехов.

Він зазначив, що в місті зараз не працюють дитсадки. А школярі займаються онлайн – крім тих, хто навчається в метрошколі.

“На п’яти станціях метрополітену запустили так звану експериментальну систему – це метрошкола, туди довозимо дітей і там безплатно їх годуємо, і там з ними працюють і наші вчителі. І це дуже важливо“, – наголосив мер Харкова.