«Громкое утро» — глава громады на Харьковщине о взрыве

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что утренний «прилет» обошелся без пострадавших.

«Громкое утро в громаде. Предварительно без пострадавших», — написал Гололобов.

Напомним, около 07:30 в Харькове раздался взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что армия РФ наносит удары и призвал быть в укрытиях. При этом воздушной тревоги в городе не было. Следом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в ближайшем пригороде.