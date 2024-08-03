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«Громкое утро» — глава громады на Харьковщине о взрыве

Происшествия 08:07   03.08.2024
Оксана Горун
«Громкое утро» — глава громады на Харьковщине о взрыве Фото: Харьковский горсовет

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что утренний «прилет» обошелся без пострадавших.

«Громкое утро в громаде. Предварительно без пострадавших», — написал Гололобов.

Напомним, около 07:30 в Харькове раздался взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что армия РФ наносит удары и призвал быть в укрытиях. При этом воздушной тревоги в городе не было. Следом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в ближайшем пригороде.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что утренний «прилет» обошелся без пострадавших".