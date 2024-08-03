«Громкое утро» — глава громады на Харьковщине о взрыве
Фото: Харьковский горсовет
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что утренний «прилет» обошелся без пострадавших.
«Громкое утро в громаде. Предварительно без пострадавших», — написал Гололобов.
Напомним, около 07:30 в Харькове раздался взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что армия РФ наносит удары и призвал быть в укрытиях. При этом воздушной тревоги в городе не было. Следом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в ближайшем пригороде.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, малая даниловка, новости Харькова, прилет;
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что утренний «прилет» обошелся без пострадавших".