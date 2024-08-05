У центрі Вовчанська знищили російські БМП-2 із десантом – ОТУВ “Харків”

Армія РФ мінує лісосмуги в районі Глибокого та евакуює поранених і тіла загиблих із центру Вовчанська. Подробиці повідомила пресслужба ОТУВ “Харків” у ранковому зведенні 5 серпня.

“У Вовчанську російські окупанти провели евакуацію втрат зі складу штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії.. Здійснюють перегрупування особового складу штурмових груп. В центральній частині міста нашими захисниками було знищено БМП-2 противника разом з екіпажем та десантом, які висувалися на штурм позицій Сил оборони України. У районі населеного пункту Глибоке ворог проводить заходи організації взаємодії між 79-м мотострілецьким полком та 155-ю окремою бригадою морської піхоти ТОФ, проводить мінування лісосмуг”, – повідомили захисники України.

Минулої доби на Харківському напрямку було 11 бойових зіткнень. З початку доби – одне, у районі Вовчанська, воно триває.

Втрати росіян пораненими та вбитими – 137 осіб. Знищені та пошкоджені 33 одиниці озброєння й техніки, у тому числі: три ББМ, вісім артсистем, 10 автомобілів, сім одиниць спецтехніки та п’ять БПЛА, а також – 48 укриттів для особового складу окупантів.