Усіх успіхів у Харківській області ворог досяг у перші три доби – Бутусов

Український військкор, редактор “Цензор. НЕТ” Юрій Бутусов розібрав ситуацію на фронті в Україні на 4 серпня. Зокрема – “успіхи” окупантів у Харківській області.

“Всього цього просування (в районі Липців – Ред.) ворогу вдалося досягнути фактично за три доби. Тобто 10 почався наступ, за 10-11-12 травня ворогу вдалося захопити цю територію. Вони підійшли до самого кордону села Липці, яке має важливе оперативне значення. Це ключовий вузол на підходах до Харкова. Ворогу вдалося підійти до самих Липців. А оця вся заштрихована зона (на мапі – Ред.) – це вже зона, з якої їх вибивали та вибили воїни 92 ОШБр та 13-ї бригади НГУ “Хартія”. З 12 травня ніякого просування російських військ у цьому районі вже не відзначається. Від Липців ворога відкинули“, – констатував Бутусов.

Він зазначив, що протягом усіх трьох місяців російського “великого наступу на Харків” за фактом тривають зустрічні бої в лісових масивах у районі Липців. При цьому військкор продовжує наполягати, що жодної обладнаної лінії оборони в районі Липців не було, захисникам довелося будувати її самостійно.

Відео: Юрій Бутусов/Ютуб

“Наші воїни завдяки правильним управлінським організаційним рішенням все ж таки лінію оборони стабілізували, побудували та зариваються зараз самі, вже з лопатами будують самі та просуваються потроху вперед“, – прокоментував Бутусов.

Приблизно та ж ситуація у Вовчанську – 12 травня армія РФ увійшла на околиці Вовчанська, і з того часу там йдуть запеклі бої – практично без просувань.

“Ворогу не вдається закріпитися. Наші воїни, 57-ма бригада, 36-та бригада, інші підрозділи, вони дуже гідно б’ються з росіянами. І ворогу не вдається вибити наші війська із міста… Просування ворога з 13 травня незначне“, — зазначив Бутусов.

Значних успіхів у РФ немає і під Куп’янськом, проте ситуація там, а особливо – у напрямку Борову, за оцінками Бутусова, більш загрозлива. Так, під Куп’янськом ворогові вдається поступово вибивати Сили оборони та наближатися до висот, що контролюють Куп’янськ. Найбільш небезпечно – у районі Борової.

“На ділянці 3-ї штурмової бригади, ворог атакував півтора місяця, всі атаки були відбиті, але після цього російське командування завдало ударів у районі Табаївки, в районі Берестового, на інших напрямках, і їм вдалося досягнути просування. Це дуже небезпечне, загрозливе просування. Ворог рветься до річки Оскіл, і те, що їм вдалося прорвати оборону та просуватися, це, звичайно, для нас дуже великий виклик. Росіяни намагаються використати свою перевагу в цьому районі для того, щоб хоча б на одній ділянці до Осколу дорватися. Ситуація дуже важка в цьому районі“, – прокоментував військкор.