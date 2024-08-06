Фронт на Харківщині “зупинився”: дані ISW

Інститут вивчення війни (ISW), починаючи з 1 серпня, повідомляє про відсутність будь-яких змін на лінії фронту на Харківщині.

В огляді ситуації в Україні за 5 серпня аналітики зазначили, що на півночі Харківської області та в районі Куп’янська продовжуються позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту немає.

“Українські та російські джерела повідомили про продовження боїв на північ від Харкова в районі Глибокого та Липців та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Тихого 4 та 5 серпня… Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна 5 серпня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Російський військовий блогер заявив, що російські війська захопили кілька українських опорних пунктів уздовж лінії Берестове-Піщане (на південний схід від Куп’янська), але ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви. Бої тривали на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська в районі Берестового, Піщаного та Стельмахівки”, — констатували в ISW.