Фронт на Харківщині “зупинився”: дані ISW
Інститут вивчення війни (ISW), починаючи з 1 серпня, повідомляє про відсутність будь-яких змін на лінії фронту на Харківщині.
В огляді ситуації в Україні за 5 серпня аналітики зазначили, що на півночі Харківської області та в районі Куп’янська продовжуються позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту немає.
“Українські та російські джерела повідомили про продовження боїв на північ від Харкова в районі Глибокого та Липців та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Тихого 4 та 5 серпня… Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна 5 серпня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Російський військовий блогер заявив, що російські війська захопили кілька українських опорних пунктів уздовж лінії Берестове-Піщане (на південний схід від Куп’янська), але ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви. Бої тривали на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська в районі Берестового, Піщаного та Стельмахівки”, — констатували в ISW.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 07:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW), починаючи з 1 серпня, повідомляє про відсутність будь-яких змін на лінії фронту на Харківщині".