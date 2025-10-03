Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)
скриншот
Військовий РФ відкрив стрілянину у під’їзді багатоквартирного будинку, повідомляє ГУР.
Як передає МГ «Об’єктив», українські розвідники перехопили розмову двох російських військових, в якій обговорювали вбивство трьох мирних мешканців тимчасово окупованої Харківщини.
Російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку і смертельно поранив трьох місцевих.
«Рыжий» вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих», ― доповів командир.
Судячи з розмов, солдат мав проблеми з психікою. Власне, вбивця також не вижив ― за свідченнями поплічників, «Рыжий» загинув від власних куль.
Відео: ГУР
Читайте також: Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2025 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий РФ відкрив стрілянину у під’їзді багатоквартирного будинку, повідомляє ГУР.".