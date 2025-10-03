Live
Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)

Події 17:35   03.10.2025
Оксана Якушко
Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео) скриншот

Військовий РФ відкрив стрілянину у під’їзді багатоквартирного будинку, повідомляє ГУР.

Як передає МГ «Об’єктив», українські розвідники перехопили розмову двох російських військових, в якій обговорювали вбивство трьох мирних мешканців тимчасово окупованої Харківщини.

Російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку і смертельно поранив трьох місцевих.

«Рыжий» вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих», ― доповів командир.

Судячи з розмов, солдат мав проблеми з психікою. Власне, вбивця також не вижив ― за свідченнями поплічників, «Рыжий» загинув від власних куль.

Відео: ГУР

Читайте також: Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
