Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)

Військовий РФ відкрив стрілянину у під’їзді багатоквартирного будинку, повідомляє ГУР.

Як передає МГ «Об’єктив», українські розвідники перехопили розмову двох російських військових, в якій обговорювали вбивство трьох мирних мешканців тимчасово окупованої Харківщини.

Російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку і смертельно поранив трьох місцевих.

«Рыжий» вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих», ― доповів командир.

Судячи з розмов, солдат мав проблеми з психікою. Власне, вбивця також не вижив ― за свідченнями поплічників, «Рыжий» загинув від власних куль.

Відео: ГУР