Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)
скриншот
Военный РФ открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома, сообщает ГУР.
Как передает МГ «Объектив», украинские разведчики перехватили разговор двух российских военных, в котором обсуждали убийство трех мирных жителей временно оккупированной Харьковщины.
Российский солдат открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома и смертельно ранил троих местных.
«Рыжий» вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих», — доложил командир.
Судя по разговорам, у солдата были проблемы с психикой. Собственно, убийца также не выжил – по свидетельствам приспешников, «Рыжий» погиб от собственных шаров.
Видео: ГУР
Читайте также: Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГУР, солдат РФ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный РФ открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома, сообщает ГУР.".