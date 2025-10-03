Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)

Происшествия 17:35   03.10.2025
Оксана Якушко
Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео) скриншот

Военный РФ открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома, сообщает ГУР.

Как передает МГ «Объектив», украинские разведчики перехватили разговор двух российских военных, в котором обсуждали убийство трех мирных жителей временно оккупированной Харьковщины.

Российский солдат открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома и смертельно ранил троих местных.

«Рыжий» вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих», — доложил командир.

Судя по разговорам, у солдата были проблемы с психикой. Собственно, убийца также не выжил – по свидетельствам приспешников, «Рыжий» погиб от собственных шаров.

Видео: ГУР

Читайте также: Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
03.10.2025, 13:51
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
03.10.2025, 14:45
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
03.10.2025, 16:49
До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
03.10.2025, 15:17
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
02.10.2025, 14:05
Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)
Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)
03.10.2025, 17:35

Новости по теме:

20.08.2025
Наполовину родом из Китая: РФ начала запускать новый дрон – подробности от ГУР
28.05.2025
Эксклюзивные кадры весенней операции на Харьковщине показали в ГУР
24.05.2025
Тридцать жителей Харьковщины вернулись из плена — Синегубов
03.04.2025
«Я уже хотела телевизор выключить» — белгородцы ноют, что о них молчат (аудио)
16.03.2025
ГУР: на безжалостные БпЛА жалуется РФ – настоящее сафари от ВСУ под Купянском


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 17:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный РФ открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома, сообщает ГУР.".