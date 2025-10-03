Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)

Военный РФ открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома, сообщает ГУР.

Как передает МГ «Объектив», украинские разведчики перехватили разговор двух российских военных, в котором обсуждали убийство трех мирных жителей временно оккупированной Харьковщины.

Российский солдат открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома и смертельно ранил троих местных.

«Рыжий» вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих», — доложил командир.

Судя по разговорам, у солдата были проблемы с психикой. Собственно, убийца также не выжил – по свидетельствам приспешников, «Рыжий» погиб от собственных шаров.

Видео: ГУР