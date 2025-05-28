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Эксклюзивные кадры весенней операции на Харьквщине показали в ГУР

Фронт 13:21   28.05.2025
Виктория Яковенко
Эксклюзивные кадры весенней операции на Харьквщине показали в ГУР Скриншот

Украинские разведчики провели операцию на Купянском направлении, направленную на разрушение попыток оккупантов переправиться через реку Оскол и расширить плацдарм на ее правом берегу.

Эксклюзивные кадры от бойцов «Спецподразделения Тимура» опубликовали в ГУР МО. Отмечается, что украинским разведчикам удалось уничтожить около 600 вражеских подземных укрытий, девять полевых складов БК и восемь переправ.

«Среди уничтоженной техники захватчиков – 49 гаубиц и пушек, 17 автомобилей и мотоциклов, три лодки, две артиллерийские установки и две танки. Нанесенные московитам потери личного состава — 439 убитыми и ранеными. Шесть захватчиков взяты в плен», — сообщили в ГУР.

На кадрах, которые показали разведчики, содержатся ключевые эпизоды, среди которых: воздушный десант, штурм и зачистка вражеских позиций, «огненные» кадры от артиллеристов и минометчиков, ликвидация оккупантов от мастеров FPV, эпизоды диверсий в тылу врага: засада, уничтожение, пополнение обменного фонда, работа водителей и боевых медиков в «красной зоне».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские разведчики провели операцию на Купянском направлении, направленную на разрушение попыток оккупантов переправиться через реку Оскол и расширить плацдарм на правом берегу.".