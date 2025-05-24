Тридцать жителей Харьковщины вернулись из плена — Синегубов
Среди 307 украинских защитников, которых вернули сегодня домой в рамках второго этапа обмена пленными «1000 на 1000», существенная часть — жители Харьковщины.
«Среди них 30 воинов из Харьковской области: 12 из Харькова, два из Чугуевского района, три из Харьковского района, два из Изюмского района, четыре защитника из Богодуховского района, два из Лозовского района, один защитник из Красноградского (Берестинского — Ред.) района и по одному из городов Дергачи, Изюм, Богодухов и Лозовая», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Ранее Главное управление разведки Украины проинформировало: из российского плена 24 мая вернулись 307 защитников Украины.
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«На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС (Сил беспилотных систем — Ред.), Военно-морских сил, сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые. В нынешнем обмене возвращаются на Родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников — мужчины, представители рядового и сержантского состава», — отметили в ГУР.
Освобожденные украинцы воевали, в том числе, на Харьковщине.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 18:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 307 украинских защитников, которых вернули сегодня домой в рамках второго этапа обмена пленными «1000 на 1000», существенная часть — жители Харьковщины".