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Тридцать жителей Харьковщины вернулись из плена — Синегубов

Общество 18:57   24.05.2025
Оксана Горун
Тридцать жителей Харьковщины вернулись из плена — Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

Среди 307 украинских защитников, которых вернули сегодня домой в рамках второго этапа обмена пленными «1000 на 1000», существенная часть — жители Харьковщины.

 «Среди них 30 воинов из Харьковской области: 12 из Харькова, два из Чугуевского района, три из Харьковского района, два из Изюмского района, четыре защитника из Богодуховского района, два из Лозовского района, один защитник из Красноградского (Берестинского — Ред.) района и по одному из городов Дергачи, Изюм, Богодухов и Лозовая», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Ранее Главное управление разведки Украины проинформировало: из российского плена 24 мая вернулись 307 защитников Украины.

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«На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС (Сил беспилотных систем — Ред.), Военно-морских сил, сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые. В нынешнем обмене возвращаются на Родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников — мужчины, представители рядового и сержантского состава», — отметили в ГУР.

Освобожденные украинцы воевали, в том числе, на Харьковщине.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 18:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 307 украинских защитников, которых вернули сегодня домой в рамках второго этапа обмена пленными «1000 на 1000», существенная часть — жители Харьковщины".