14 защитников из Харьковской области вернулись сегодня из плена

Сегодня из российского плена вернулись 390 украинцев.

«14 жителей Харьковщины вернулись из плена: восемь воинов из Харькова, два защитника из Изюмского и два из Купянского районов, один из Богодуховского района и один – из Чугуевского», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Из российского плена вернули 270 военных и 120 гражданских, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Среди освобожденных сегодня – 3 женщины и 387 мужчин.