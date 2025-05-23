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14 защитников из Харьковской области вернулись сегодня из плена

Общество 20:51   23.05.2025
Оксана Якушко
14 защитников из Харьковской области вернулись сегодня из плена

Сегодня из российского плена вернулись 390 украинцев.

«14 жителей Харьковщины вернулись из плена: восемь воинов из Харькова, два защитника из Изюмского и два из Купянского районов, один из Богодуховского района и один – из Чугуевского», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Из российского плена вернули 270 военных и 120 гражданских, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Среди освобожденных сегодня – 3 женщины и 387 мужчин.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 20:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня из российского плена вернулись 390 украинцев.".