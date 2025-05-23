14 защитников из Харьковской области вернулись сегодня из плена
Сегодня из российского плена вернулись 390 украинцев.
«14 жителей Харьковщины вернулись из плена: восемь воинов из Харькова, два защитника из Изюмского и два из Купянского районов, один из Богодуховского района и один – из Чугуевского», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Из российского плена вернули 270 военных и 120 гражданских, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Среди освобожденных сегодня – 3 женщины и 387 мужчин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обмен пленными, Олег Синегубов, плен, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 20:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня из российского плена вернулись 390 украинцев.".