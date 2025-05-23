Почему «буферная зона» – это катастрофа для Харьковской области
«Буферная зона» не остановит россиян от наступления на Харьков и быстро превратится в территорию РФ.
«Буферная зона в нескольких областях для нас – катастрофа. Потому что не будет никакой «буферной зоны» – это уже по факту будут их территории. Пи**ры даже не скрывают, что планируют двигаться дальше. В таком случае можно сразу готовиться к боям за Сумы и Харьков», — считает заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.
Точку зрения военного разделяет и известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. Ее он озвучил во время эфира программы «Говорить великий Львів».
«Мы не просто должны отойти на административные границы своих собственных областей, но согласиться с тем, что российские войска обеспечат безопасность этих территорий путем оккупации части земель, скажем, Харьковской области, Днепропетровской области. И вот, Путин говорит, что создается буферная зона, когда российские войска оккупируют часть Харьковской и Днепропетровской областей с целью создания буферной зоны для обеспечения чисто российских регионов. Причем, мы с вами понимаем, что это временное решение. Потому что в один прекрасный день на территории этих так называемых буферных зон проведут референдумы о присоединении этих территорий к РФ. И объявят, что Днепропетровская, Харьковская и Сумская области – это российские регионы, и создаются уже новые буферные зоны, скажем, Полтавская область и т.д. Так что возможность создания буферных зон – это просто отражение тактики Салями, которая должна привести в результате к оккупации всей украинской территории и возвращению территории бывшей украинской республики в состав Объединенного Российского государства со столицей в Москве», — пояснил намерения Путина Портников.
Первая стадия создания этого Объединенного Государства – это союзное государство России, Беларуси и Украины, а впоследствии к этому государству в течение 20-30-х годов XXI века россияне мечтают присоединить и все другие бывшие советские республики.
«Раньше я говорил вне стран Балтии, сейчас, когда президент США на наших глазах капитулирует перед президентом РФ, я думаю, что в Москве рассматривают и страны Балтии в качестве возвращенной территории в Российскую Федерацию в качестве страны-гегемона на Европейской территории», — отметил Портников.
Видео: «Говорить великий Львів»
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- Категории: Общество, Фронт, Харьков; Теги: буферная зона, Виталий Портников, Максим Жорин, окупація, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 19:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Буферная зона» не остановит россиян от наступления на Харьков и быстро превратится в территорию РФ.".