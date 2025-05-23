Live
  • Пт 23.05.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.93

390 украинцев вернули сегодня из российского плена

Общество 17:30   23.05.2025
Оксана Якушко
390 украинцев вернули сегодня из российского плена

Из российского плена вернули 270 военных и 120 гражданских, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных сегодня – 3 женщины и 387 мужчин.

«Домой возвращаются 270 Защитников – это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Уволенные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях», — сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена», – заявил президент Владимир Зеленский.

Видео: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Читайте также: Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
23.05.2025, 07:44
1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса
1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса
23.05.2025, 10:59
Новости Харькова — главное 23 мая: удар по коммунальщикам, обстрел Чугуева
Новости Харькова — главное 23 мая: удар по коммунальщикам, обстрел Чугуева
23.05.2025, 16:50
Ракетный удар по Чугуеву: уже известно о погибшей – Синегубов (дополняется)
Ракетный удар по Чугуеву: уже известно о погибшей – Синегубов (дополняется)
23.05.2025, 16:45
390 украинцев вернули сегодня из российского плена
390 украинцев вернули сегодня из российского плена
23.05.2025, 17:30
Сбор госпиталя на томограф закрыли Харьковский горсовет и фонд Притулы
Сбор госпиталя на томограф закрыли Харьковский горсовет и фонд Притулы
23.05.2025, 18:02

Новости по теме:

13:41
В приграничной администрации на Харьковщине – новая начальница: что известно
13:44
Россияне если не врут, то манипулируют — ОТГ «Харьков» о возможных переговорах
15:41
Из плена РФ вернули 205 воинов, среди них – защитники Харьковщины (фото)
12:12
«Это театральная постановка» — Зеленский о «перемирии» Путина на 9 мая
16:14
«Циничный удар» – Зеленский отреагировал на атаку БпЛА на Харьков

Вы читали новость: «390 украинцев вернули сегодня из российского плена»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из российского плена вернули 270 военных и 120 гражданских, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.".