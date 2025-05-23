390 украинцев вернули сегодня из российского плена

Из российского плена вернули 270 военных и 120 гражданских, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных сегодня – 3 женщины и 387 мужчин.

«Домой возвращаются 270 Защитников – это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Уволенные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях», — сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена», – заявил президент Владимир Зеленский.

Видео: Координационный штаб по обращению с военнопленными