390 украинцев вернули сегодня из российского плена
Из российского плена вернули 270 военных и 120 гражданских, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Среди освобожденных сегодня – 3 женщины и 387 мужчин.
«Домой возвращаются 270 Защитников – это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Уволенные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях», — сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
«Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена», – заявил президент Владимир Зеленский.
Видео: Координационный штаб по обращению с военнопленными
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Владимир зеленский, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, обмен пленными, плен;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из российского плена вернули 270 военных и 120 гражданских, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.".