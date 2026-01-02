Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента
Володимир Зеленський визначився з новим керівником Офісу Президента. Вдень 2 січня він заявив, що зустрівся з начальником ГУР Кирилом Будановим і запропонував йому цю посаду.
«Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки», – написав президент України.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента 28 листопада.
Як повідомлялося, в Україні проводять розслідування щодо масштабних розкрадань у компанії «Енергоатом». За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав з України. 20 листопада президент провів зустріч із депутатською фракцією «Слуга народу». Джерела «Української правди» повідомили: Зеленський дав зрозуміти, що не звільнятиме голову Офісу президента Андрія Єрмака через корупцію в Енергоатомі. Вранці 28 листопада в НАБУ підтвердили, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) проводять обшуки в Єрмака.
