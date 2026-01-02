Live

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента

Політика 13:47   02.01.2026
Вікторія Яковенко
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський визначився з новим керівником Офісу Президента. Вдень 2 січня він заявив, що зустрівся з начальником ГУР Кирилом Будановим і запропонував йому цю посаду.

«Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки», – написав президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента 28 листопада.

Як повідомлялося, в Україні проводять розслідування щодо масштабних розкрадань у компанії «Енергоатом». За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав з України. 20 листопада президент провів зустріч із депутатською фракцією «Слуга народу». Джерела «Української правди» повідомили: Зеленський дав зрозуміти, що не звільнятиме голову Офісу президента Андрія Єрмака через корупцію в Енергоатомі. Вранці 28 листопада в НАБУ підтвердили, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) проводять обшуки в Єрмака. 

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента
02.01.2026, 13:47
Вранці 2 січня у Харкові чули вибух, в Бєлгороді було “гучно”
Вранці 2 січня у Харкові чули вибух, в Бєлгороді було “гучно”
02.01.2026, 09:47
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати
02.01.2026, 11:58
«Наказ згори»: чому ворог перегруповується в районі Куп’янська – Машовець
«Наказ згори»: чому ворог перегруповується в районі Куп’янська – Машовець
02.01.2026, 09:47
Пішов до бабусі 31 грудня і зник: де знайшли підлітка на Харківщині
Пішов до бабусі 31 грудня і зник: де знайшли підлітка на Харківщині
02.01.2026, 11:39
Сьогодні 2 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 січня 2026: яке свято та день в історії
02.01.2026, 06:00

Новини за темою:

02.01.2026
Психологиня проаналізувала новорічне звернення Зеленського
29.12.2025
Залужний повідомив Зеленському, що хоче у відставку з посади посла – ЗМІ
24.12.2025
Як Терехов сприймає мирний план, що озвучив Зеленський
23.12.2025
Вибори під час війни: в Україні відновили роботу реєстру виборців
22.12.2025
Скільки військових РФ є в Куп’янську? Зеленський підтвердив версію ЗСУ (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2026 в 13:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимир Зеленський визначився з новим керівником Офісу Президента. Вдень 2 січня він заявив, що зустрівся з начальником ГУР Кирилом Будановим і запропонував йому цю посаду.".