Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента

Политика 13:47   02.01.2026
Виктория Яковенко
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский определился с новым руководителем Офиса Президента. Днем 2 января он заявил, что встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым и предложил ему этот пост.

«Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению, прежде всего, таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов. Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги», – написал президент Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента 28 ноября.

Как сообщалось, в Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии НАБУ, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины. 20 ноября президент провел встречу с депутатской фракцией «Слуга народа». Источники «Украинской правды» сообщили: Зеленский дал понять, что не станет увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака из-за коррупции в Энергоатоме.

Утром 28 ноября в НАБУ подтвердили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски у  Ермака.

Автор: Виктория Яковенко
