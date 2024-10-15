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ГУР, НГУ и ВСУ теперь вместе уничтожают артиллерию РФ на Харьковщине (видео)

Общество 18:03   15.10.2024
Елена Нагорная
ГУР, НГУ и ВСУ теперь вместе уничтожают артиллерию РФ на Харьковщине (видео) Скриншот

Аэроразведчики подразделений ГУР МОУ, бойцы бригады НГУ «Хартия», 12-го отдельного отряда спецназначения ТрО и 92-й бригады ВСУ объединили усилия, чтобы выявлять и уничтожить в своей полосе ответственности на Харьковщине как можно больше российской артиллерии.

Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки и показали видео совместной работы по вражеским пушкам.

«Круглосуточная, целенаправленная, упорная и системная работа дает результат», — подчеркнули в ГУР.

Видео: Главное управление разведки МОУ/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 18:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики подразделений ГУР МОУ, бойцы бригады НГУ «Хартия», 12-го отдельного отряда спецназначения ТрО и 92-й бригады ВСУ объединились для уничтожения российской артиллерии.".