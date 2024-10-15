ОТГВ «Харьков»: почти сотню военных потеряла армия РФ за сутки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, однако Силы обороны продолжают сдерживать атаки оккупантов, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки произошло 2 боевых столкновения в районе Тихого. Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – написали в ОТГВ «Харьков».
За сутки на Харьковском направлении потери врага таковы: 44 убитых, 51 раненый. Украинские защитники уничтожили 18 единиц вооружения и спецтехники ВС РФ: артсистему, шесть авто, единицу спецтехники, девять БПЛА. Также оккупанты лишились 50 укрытий и место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 10:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, однако Силы обороны продолжают сдерживать атаки оккупантов, сообщили в ОТГВ «Харьков».".