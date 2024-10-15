ОТГВ «Харьков»: почти сотню военных потеряла армия РФ за сутки на Харьковщине

Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, однако Силы обороны продолжают сдерживать атаки оккупантов, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки произошло 2 боевых столкновения в районе Тихого. Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – написали в ОТГВ «Харьков».

За сутки на Харьковском направлении потери врага таковы: 44 убитых, 51 раненый. Украинские защитники уничтожили 18 единиц вооружения и спецтехники ВС РФ: артсистему, шесть авто, единицу спецтехники, девять БПЛА. Также оккупанты лишились 50 укрытий и место для хранения боеприпасов.