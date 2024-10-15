ОТУВ «Харків»: майже сотню військових втратила армія РФ за добу на Харківщині
Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, проте Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів, повідомили в ОТУВ “Харків”.
“За минулу добу відбулися 2 бойові сутички в районі Тихого. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога і продовжують ефективно знищувати живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів”, – написали в ОТУВ “Харків”.
За добу на Харківському напрямку втрати ворога такі: 44 убиті, 51 поранений. Українські захисники знищили 18 одиниць озброєння та спецтехніки ЗС РФ: артсистему, шість авто, одиницю спецтехніки, дев’ять БПЛА. Також окупанти втратили 50 укриттів та місце для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 10:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, проте Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів, повідомили в ОТУВ “Харків”.".