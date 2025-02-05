Росіяни розбили дім і ховалися в ньому від дронів – як воїни НГУ б’ють ворога
У 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ опублікували відео, на якому українські військові ліквідовують ворога на Харківському напрямку.
Аеророзвідники помітили трьох окупантів в одному з населених пунктів, який знаходиться на лінії зіткнення на півночі області. Росіяни ж намагалися сховатися в будинку, зруйнованому армією РФ.
“Втім, вони навіть не здогадувались про те, що певний час ми спостерігали за ними за допомогою дронів”, – зауважив гвардієць на позивний Ікар, – “Тож, щойно вороги подумали, що змогли сховатися, ми спрямували у необхідну точку інший дрон за допомогою якого зробили скиди боєприпасів”, – пишуть у НГУ.
Врешті українські захисники ліквідували всіх трьох військових РФ.
“Хочу додати, що зараз на Харківському напрямку ворог постійно застосовує «м’ясні штурми» і відбувається справжня битва дронів. Втім, ми навчилися відслідковувати та прицільно знищувати росіян за допомогою наших розвідувальних та ударних дронів”, – додав Ікар.
Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: аэроразведка, війна, нацгвардейцы, НГУ, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 10:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ опублікували відео, на якому українські військові ліквідовують ворога на Харківському напрямку. ".