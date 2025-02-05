Росіяни розбили дім і ховалися в ньому від дронів – як воїни НГУ б’ють ворога

У 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ опублікували відео, на якому українські військові ліквідовують ворога на Харківському напрямку.

Аеророзвідники помітили трьох окупантів в одному з населених пунктів, який знаходиться на лінії зіткнення на півночі області. Росіяни ж намагалися сховатися в будинку, зруйнованому армією РФ.

“Втім, вони навіть не здогадувались про те, що певний час ми спостерігали за ними за допомогою дронів”, – зауважив гвардієць на позивний Ікар, – “Тож, щойно вороги подумали, що змогли сховатися, ми спрямували у необхідну точку інший дрон за допомогою якого зробили скиди боєприпасів”, – пишуть у НГУ.

Врешті українські захисники ліквідували всіх трьох військових РФ.

“Хочу додати, що зараз на Харківському напрямку ворог постійно застосовує «м’ясні штурми» і відбувається справжня битва дронів. Втім, ми навчилися відслідковувати та прицільно знищувати росіян за допомогою наших розвідувальних та ударних дронів”, – додав Ікар.

Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ