Live
  • Ср 05.02.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 41.76
  • EUR 43.12

Росіяни розбили дім і ховалися в ньому від дронів – як воїни НГУ б’ють ворога

Фронт 10:43   05.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни розбили дім і ховалися в ньому від дронів – як воїни НГУ б’ють ворога

У 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ опублікували відео, на якому українські військові ліквідовують ворога на Харківському напрямку. 

Аеророзвідники помітили трьох окупантів в одному з населених пунктів, який знаходиться на лінії зіткнення на півночі області. Росіяни ж намагалися сховатися в будинку, зруйнованому армією РФ.

“Втім, вони навіть не здогадувались про те, що певний час ми спостерігали за ними за допомогою дронів”, – зауважив гвардієць на позивний Ікар, – “Тож, щойно вороги подумали, що змогли сховатися, ми спрямували у необхідну точку інший дрон за допомогою якого зробили скиди боєприпасів”, – пишуть у НГУ.

Врешті українські захисники ліквідували всіх трьох військових РФ.

“Хочу додати, що зараз на Харківському напрямку ворог постійно застосовує «м’ясні штурми» і відбувається справжня битва дронів. Втім, ми навчилися відслідковувати та прицільно знищувати росіян за допомогою наших розвідувальних та ударних дронів”, – додав Ікар.

Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ

Читайте також: ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозував, як РФ може вийти на Куп’янськ та Вовчанськ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Зруйнована будівля міськради, багатоповерхівки – що відбувається в Ізюмі
Зруйнована будівля міськради, багатоповерхівки – що відбувається в Ізюмі
05.02.2025, 11:09
Росіяни розбили дім і ховалися в ньому від дронів – як воїни НГУ б’ють ворога
Росіяни розбили дім і ховалися в ньому від дронів – як воїни НГУ б’ють ворога
05.02.2025, 10:43
ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозував, як РФ може вийти на Куп’янськ та Вовчанськ
ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозував, як РФ може вийти на Куп’янськ та Вовчанськ
05.02.2025, 10:21
Епідемія шахрайства на Харківщині: до чого тут «магічне мислення»
Епідемія шахрайства на Харківщині: до чого тут «магічне мислення»
05.02.2025, 09:38
Новини Харкова — головне за 5 лютого: вночі росіяни били по місту
Новини Харкова — головне за 5 лютого: вночі росіяни били по місту
05.02.2025, 08:58
Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури (доповнено)
Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури (доповнено)
05.02.2025, 07:34

Новини за темою:

22:46
Як під Куп’янськом знищили “Око Мордора” (відео)
09:56
Харківська ТрО у Бахмуті виявила штурмовиків ворога. Їх знищили (відео)
12:50
На Харківщині успішно відпрацювали по ворогу з повітря – Мельник (відео)
08:09
По нас ворог стріляє з усього – як працює аеророзвідка харківської ТрО
14:25
На Куп’янському напрямку аеророзвідка знищила опорний пункт РФ (відео)

Ви читали новину: «Росіяни розбили дім і ховалися в ньому від дронів – як воїни НГУ б’ють ворога»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 10:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ опублікували відео, на якому українські військові ліквідовують ворога на Харківському напрямку. ".