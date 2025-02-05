Россияне разбили дом и прятались в нем от дронов – как воины НГУ бьют врага
В 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ опубликовали видео, на котором украинские военные ликвидируют врага на Харьковском направлении.
Аэроразведчики заметили троих оккупантов в одном из населенных пунктов, который находится на линии боестолкновения на севере области. Россияне же пытались спрятаться в доме, разрушенном армией РФ.
«Впрочем, они даже не догадывались о том, что некоторое время мы наблюдали за ними с помощью дронов», — заметил гвардеец с позывным Икар, – «Так как враги подумали, что смогли спрятаться, мы направили в необходимую точку другой дрон с помощью которого сделали сбросы боеприпасов», – пишут в НГУ.
В результате украинские защитники ликвидировали всех троих военных РФ.
«Хочу добавить, что сейчас на Харьковском направлении враг постоянно применяет «мясные штурмы» и происходит настоящее сражение дронов. Впрочем, мы научились отслеживать и прицельно уничтожать россиян с помощью наших разведывательных и ударных дронов», – добавил Икар.
Видео: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: аэроразведка, война, нацгвардейцы, НГУ, фронт;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 10:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ опубликовали видео, на котором украинские военные ликвидируют врага на Харьковском направлении. ".