Россияне разбили дом и прятались в нем от дронов – как воины НГУ бьют врага

В 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ опубликовали видео, на котором украинские военные ликвидируют врага на Харьковском направлении.

Аэроразведчики заметили троих оккупантов в одном из населенных пунктов, который находится на линии боестолкновения на севере области. Россияне же пытались спрятаться в доме, разрушенном армией РФ.

«Впрочем, они даже не догадывались о том, что некоторое время мы наблюдали за ними с помощью дронов», — заметил гвардеец с позывным Икар, – «Так как враги подумали, что смогли спрятаться, мы направили в необходимую точку другой дрон с помощью которого сделали сбросы боеприпасов», – пишут в НГУ.

В результате украинские защитники ликвидировали всех троих военных РФ.

«Хочу добавить, что сейчас на Харьковском направлении враг постоянно применяет «мясные штурмы» и происходит настоящее сражение дронов. Впрочем, мы научились отслеживать и прицельно уничтожать россиян с помощью наших разведывательных и ударных дронов», – добавил Икар.

Видео: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ