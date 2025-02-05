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ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозировал, как РФ может выйти на Купянск и Волчанск

Украина 10:21   05.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозировал, как РФ может выйти на Купянск и Волчанск

Оккупантам не удалось продвинуться на севере Харьковщины вследствие регулярных атак, пишут в Институте изучения войны (ISW). Однако у россиян есть успехи на Купянском направлении.

Аналитики уточнили, что военные РФ штурмовали позиции украинских защитников в районе Петропавловки и Песчаного.

«Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Западного (к северу от Купянска)», – уточнили в ISW.

Также в Институте изучения войны передают: глава оккупационной администрации в Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что потенциальная оккупация Двуречной и Западного позволит россиянам продвинуться в сторону Купянска, Великого Бурлука и Волчанска.

«Российские блогеры и украинские источники также недавно отметили, что российские войска могут намереваться использовать наступление около Двуречной и Волчанска, чтобы наступать на Великий Бурлук с северо-запада и юго-востока», – добавили аналитики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 10:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупантам не удалось продвинуться на севере Харьковщины вследствие регулярных атак, пишут в Институте изучения войны (ISW). Однако у россиян есть успехи на Купянском направлении.".