ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозировал, как РФ может выйти на Купянск и Волчанск

Оккупантам не удалось продвинуться на севере Харьковщины вследствие регулярных атак, пишут в Институте изучения войны (ISW). Однако у россиян есть успехи на Купянском направлении.

Аналитики уточнили, что военные РФ штурмовали позиции украинских защитников в районе Петропавловки и Песчаного.

«Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Западного (к северу от Купянска)», – уточнили в ISW.

Также в Институте изучения войны передают: глава оккупационной администрации в Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что потенциальная оккупация Двуречной и Западного позволит россиянам продвинуться в сторону Купянска, Великого Бурлука и Волчанска.

«Российские блогеры и украинские источники также недавно отметили, что российские войска могут намереваться использовать наступление около Двуречной и Волчанска, чтобы наступать на Великий Бурлук с северо-запада и юго-востока», – добавили аналитики.