Через несколько недель ситуация на Харьковщине может ухудшиться: что произошло
Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал, что ситуация на Купянском направлении усложняется.
Он заявил, что ВСУ, вероятно, больше не контролируют Западное, а россияне все же расширили плацдарм на юг вдоль Оскола.
«Еще раз подчеркну, если этому плацдарму противника не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет усложнена до предела», – утверждает аналитик.
Он также уточнил, что россияне постоянно атакуют вдоль дороги Двуречная-Купянск, чтобы прорваться в сторону Кондрашовки и Дорошовки. Если украинские военные будут игнорировать такое развитие событий, уверен Машовец, держать оборону в области станет крайне сложно.
«Ситуация во всей восточной части Харьковской области может измениться коренным образом, причем не в пользу Украины, уже через несколько недель», – объяснил он.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, купянское напавление, Купянщина, Машовець, фронт;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 08:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал, что ситуация на Купянском направлении усложняется.".