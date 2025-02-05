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Через несколько недель ситуация на Харьковщине может ухудшиться: что произошло

Украина 08:17   05.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Через несколько недель ситуация на Харьковщине может ухудшиться: что произошло Фото: sprotyv.info

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал, что ситуация на Купянском направлении усложняется.

Он заявил, что ВСУ, вероятно, больше не контролируют Западное, а россияне все же расширили плацдарм на юг вдоль Оскола.

«Еще раз подчеркну, если этому плацдарму противника не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет усложнена до предела», – утверждает аналитик.

Он также уточнил, что россияне постоянно атакуют вдоль дороги Двуречная-Купянск, чтобы прорваться в сторону Кондрашовки и Дорошовки. Если украинские военные будут игнорировать такое развитие событий, уверен Машовец, держать оборону в области станет крайне сложно.

«Ситуация во всей восточной части Харьковской области может измениться коренным образом, причем не в пользу Украины, уже через несколько недель», – объяснил он.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал, что ситуация на Купянском направлении усложняется.".