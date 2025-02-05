Через несколько недель ситуация на Харьковщине может ухудшиться: что произошло

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал, что ситуация на Купянском направлении усложняется.

Он заявил, что ВСУ, вероятно, больше не контролируют Западное, а россияне все же расширили плацдарм на юг вдоль Оскола.

«Еще раз подчеркну, если этому плацдарму противника не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет усложнена до предела», – утверждает аналитик.

Он также уточнил, что россияне постоянно атакуют вдоль дороги Двуречная-Купянск, чтобы прорваться в сторону Кондрашовки и Дорошовки. Если украинские военные будут игнорировать такое развитие событий, уверен Машовец, держать оборону в области станет крайне сложно.

«Ситуация во всей восточной части Харьковской области может измениться коренным образом, причем не в пользу Украины, уже через несколько недель», – объяснил он.