Live
  • Ср 05.02.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.76
  • EUR 43.12

Россияне продвинулись сразу на нескольких участках на Купянщине – Deep State

Украина 07:59   05.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне продвинулись сразу на нескольких участках на Купянщине – Deep State

Об успехах врага на Купянском направлении сообщили в сводке 5 февраля авторы проекта Deep State.

На обновленных картах боевых действий на Харьковщине видно, что враг смог продвинуться в районе Западного, а также Кондрашовки.

Также враг оккупировал часть территорий вблизи села Тополи Купянского района.

Напомним, накануне обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец прокомментировал ситуацию на Купянском направлении, заявив, что Двуречная может стать для оккупантов «вторым Волчанском». Однако при условии, что россияне не смогут расширить на этом участке плацдарм. Тогда они будут регулярно отправлять на штурмы войска, но продвигаться на этом участке фронта уже не удастся. Машовец также констатировал, что ВС РФ не удается расширить зону влияния в районе Кругляковки, Колесниковки и Загрызово.

Читайте также: Ночью в Харькове были взрывы: повреждена памятка архитектуры (дополнено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Ночью в Харькове были взрывы: повреждена памятка архитектуры (дополнено)
Ночью в Харькове были взрывы: повреждена памятка архитектуры (дополнено)
05.02.2025, 07:34
Новости Харькова — главное за 5 февраля: ночью россияне били по городу
Новости Харькова — главное за 5 февраля: ночью россияне били по городу
05.02.2025, 07:20
Флаги союзников не спасли: в центре Харькова повалили памятник (фото)
Флаги союзников не спасли: в центре Харькова повалили памятник (фото)
04.02.2025, 21:29
У семьи экс-руководителя ТЦК в Харькове могут конфисковать люксовые авто – ГБР
У семьи экс-руководителя ТЦК в Харькове могут конфисковать люксовые авто – ГБР
04.02.2025, 15:06
Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 5 февраля
Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 5 февраля
04.02.2025, 18:06
Через несколько недель ситуация на Харьковщине может ухудшиться: что произошло
Через несколько недель ситуация на Харьковщине может ухудшиться: что произошло
05.02.2025, 08:17

Новости по теме:

07:25
Deep State: на двух участках на Харьковщине продвинулись россияне – детали
07:29
Deep State: второй день подряд РФ продвигается на Купянщине – что захватили
07:27
Россияне вновь продвинулись на Харьковщине, где именно: подробности Deep State
07:33
Враг продвинулся на севере области и на Купянщине – карты Deep State
07:21
Deep State: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся

Вы читали новость: «Россияне продвинулись сразу на нескольких участках на Купянщине – Deep State»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 07:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах врага на Купянском направлении сообщили в сводке 5 февраля авторы проекта Deep State.".