Россияне продвинулись сразу на нескольких участках на Купянщине – Deep State

Об успехах врага на Купянском направлении сообщили в сводке 5 февраля авторы проекта Deep State.

На обновленных картах боевых действий на Харьковщине видно, что враг смог продвинуться в районе Западного, а также Кондрашовки.

Также враг оккупировал часть территорий вблизи села Тополи Купянского района.

Напомним, накануне обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец прокомментировал ситуацию на Купянском направлении, заявив, что Двуречная может стать для оккупантов «вторым Волчанском». Однако при условии, что россияне не смогут расширить на этом участке плацдарм. Тогда они будут регулярно отправлять на штурмы войска, но продвигаться на этом участке фронта уже не удастся. Машовец также констатировал, что ВС РФ не удается расширить зону влияния в районе Кругляковки, Колесниковки и Загрызово.