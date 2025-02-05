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Росіяни просунулися одразу на кількох ділянках на Куп’янщині – Deep State

Україна 07:59   05.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни просунулися одразу на кількох ділянках на Куп’янщині – Deep State

Про успіхи ворога на Куп’янському напрямку повідомили у зведенні 5 лютого автори проєкту Deep State.

На оновлених картах бойових дій на Харківщині видно, що ворог зміг просунутися в районі Западного та Кіндрашівки.

Також ворог окупував частину територій поблизу села Тополі Куп’янського району.

Нагадаємо, напередодні оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку, заявивши, що Дворічна може стати для окупантів “другим Вовчанським”. Однак за умови, що росіяни не зможуть розширити на цій ділянці плацдарм. Тоді вони регулярно відправлятимуть на штурми війська, але просуватися тут їм вже не вдасться. Машовець також констатував, що ЗС РФ не вдається розширити зону впливу в районі Кругляківки, Колісниківки та Загризового.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 07:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіхи ворога на Куп’янському напрямку повідомили у зведенні 5 лютого автори проєкту Deep State.".