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Чому Дворічна може стати “другим Вовчанськом”, пояснив Машовець

Україна 10:01   04.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чому Дворічна може стати “другим Вовчанськом”, пояснив Машовець Фото: Генштаб ЗСУ

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець розповів, з якими труднощами зіткнулася РФ під час наступу на Дворічну, а також – чому ЗСУ все ще не відкинули ворога.

Росіянам не вдається розширити зону впливу в районі Кругляківки, Колісниківки та Загризового, констатував аналітик. Значно знизилися і темпи розширення плацдарму біля Дворічної та Новомлинська.

“Вже п’яту добу противник не може повністю захопити Дворічну (передові підрозділи ЗСУ продовжують утримувати пару кварталів у її північній частині) та село Западне, хоч і прорвався між ним та Дворічною за дорогу Куп’янськ – Дворічна. По суті, плацдарм є певним «трьохпалим» вклиненням – в районі Новомлинська, Дворічної та південніше неї, витягнуте від річки у північно-західному напрямку”, – акцентував Машовець.

Він прогнозує, що, якщо росіяни все ж таки не зможуть розширити плацдарм біля Дворічної та Новомлинська, – ЗСУ перетворять його “на другий Вовчанськ”. Тоді ворог регулярно відправлятиме на штурми війська, проте просуватися на цій ділянці фронту вже не вдасться.

“У своїх розмірах і масштабах їх явно не вистачатиме для нарощування темпів наступу”, – пояснив аналітик.

Він упевнений: для того, щоб захопити Куп’янськ – ЗС РФ необхідно форсувати Оскіл на південь від міста. Але й там ворог не може розширити зону контролю достатньо, щоб безперешкодно перейти річку.

“Більше того, я впевнений у тому, що сама ситуація на цій ділянці могла б бути для супротивника ще гіршою, май українське командування достатньо сил для «синхронного удару» з півночі та півдня по самій цій «кишці». На жаль, їх поки що немає. А тих, що є, явно вистачає лише для оборони”, – додав Машовець.

Читайте також: ISW: РФ просунулась на Куп’янському та Борівському напрямку, ЗСУ – у Загризовому

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 10:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець розповів, з якими труднощами зіткнулася РФ під час наступу на Дворічну, а також чому ЗСУ все ще не відкинули ворога.".