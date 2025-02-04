Чому Дворічна може стати “другим Вовчанськом”, пояснив Машовець
Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець розповів, з якими труднощами зіткнулася РФ під час наступу на Дворічну, а також – чому ЗСУ все ще не відкинули ворога.
Росіянам не вдається розширити зону впливу в районі Кругляківки, Колісниківки та Загризового, констатував аналітик. Значно знизилися і темпи розширення плацдарму біля Дворічної та Новомлинська.
“Вже п’яту добу противник не може повністю захопити Дворічну (передові підрозділи ЗСУ продовжують утримувати пару кварталів у її північній частині) та село Западне, хоч і прорвався між ним та Дворічною за дорогу Куп’янськ – Дворічна. По суті, плацдарм є певним «трьохпалим» вклиненням – в районі Новомлинська, Дворічної та південніше неї, витягнуте від річки у північно-західному напрямку”, – акцентував Машовець.
Він прогнозує, що, якщо росіяни все ж таки не зможуть розширити плацдарм біля Дворічної та Новомлинська, – ЗСУ перетворять його “на другий Вовчанськ”. Тоді ворог регулярно відправлятиме на штурми війська, проте просуватися на цій ділянці фронту вже не вдасться.
“У своїх розмірах і масштабах їх явно не вистачатиме для нарощування темпів наступу”, – пояснив аналітик.
Він упевнений: для того, щоб захопити Куп’янськ – ЗС РФ необхідно форсувати Оскіл на південь від міста. Але й там ворог не може розширити зону контролю достатньо, щоб безперешкодно перейти річку.
“Більше того, я впевнений у тому, що сама ситуація на цій ділянці могла б бути для супротивника ще гіршою, май українське командування достатньо сил для «синхронного удару» з півночі та півдня по самій цій «кишці». На жаль, їх поки що немає. А тих, що є, явно вистачає лише для оборони”, – додав Машовець.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, Машовець, обозреватель, фронт, харківщина;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець розповів, з якими труднощами зіткнулася РФ під час наступу на Дворічну, а також чому ЗСУ все ще не відкинули ворога.".