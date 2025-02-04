Почему Двуречная может стать «вторым Волчанском», объяснил Машовец
Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал, с какими трудностями столкнулась РФ при наступлении на Двуречную, а также почему ВСУ все еще не отбросили врага.
Россиянам не удается расширить зону влияния в районе Кругляковки, Колесниковки и Загрызово, констатировал аналитик. Значительно снизились и темпы расширения плацдарма около Двуречной и Новомлынска.
«Уже пятые сутки противник не может полностью захватить Двуречную (передовые подразделения ВСУ продолжают удерживать пару кварталов в её северной части) и село Западное, хотя и прорвался между ним и Двуречной за дорогу Купянск – Двуречная. По сути, плацдарм представляет собой некое «трёхпалое» вклинение – в районе Новомлынска, Двуречной и южнее её, вытянутое от реки в северо-западном направлении. Причём, что характерно, ряд украинских подразделений продолжают удерживать на отдельных участках западный берег Оскола внутри самого плацдарма противника. Что явно сковывает его дальнейшие действия», – акцентировал Машовец.
Он прогнозирует, что, если россияне все же не смогут расширить плацдарм около Двуречной и Новомлынска, – ВСУ превратят его «во второй Волчанск». Тогда враг будет регулярно отправлять на штурмы войска, однако продвигаться на этом участке фронта уже не удастся.
«В своих размерах и масштабах их будет явно не хватать для наращивания темпов наступления», – объяснил аналитик.
Он уверен: для того, чтобы захватить Купянск – ВС РФ необходимо форсировать Оскол южнее города. Но и там враг не может расширить зону контроля достаточно для того, чтобы беспрепятственно перейти реку.
«Более того, я уверен в том, что сама ситуация на этом участке могла бы быть для противника ещё хуже, имей украинское командование достаточно сил для «синхронного удара» с севера и юга по самой этой «кишке». Увы, их пока нет. А тех, что есть, явно хватает с трудом лишь для обороны», – добавил Машовец.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 10:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал, с какими трудностями столкнулась РФ при наступлении на Двуречную.".