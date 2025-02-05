За кілька тижнів ситуація на Харківщині може погіршитися: що сталося
Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував, що ситуація на Куп’янському напрямку ускладнюється.
Він заявив, що ЗСУ, ймовірно, більше не контролюють Западне, а росіяни все ж розширили плацдарм на південь уздовж Осколу.
“Ще раз підкреслю, якщо цьому плацдарму противника не приділити належну увагу найближчим часом, то оборона Куп’янська буде ускладнена до краю”, – стверджує аналітик.
Він також уточнив, що росіяни постійно атакують уздовж дороги Дворічна-Куп’янськ, щоб прорватися у бік Кіндрашівки та Дорошівки. Якщо українські військові ігноруватимуть такий розвиток подій, упевнений Машовець, тримати оборону в області стане дуже складно.
“Ситуація у всій східній частині Харківської області може змінитися докорінно, причому не на користь України, вже за кілька тижнів”, – пояснив він.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, купянское напавление, Купянщина, Машовець, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував, що ситуація на Куп’янському напрямку ускладнюється.".