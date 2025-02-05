За кілька тижнів ситуація на Харківщині може погіршитися: що сталося

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував, що ситуація на Куп’янському напрямку ускладнюється.

Він заявив, що ЗСУ, ймовірно, більше не контролюють Западне, а росіяни все ж розширили плацдарм на південь уздовж Осколу.

“Ще раз підкреслю, якщо цьому плацдарму противника не приділити належну увагу найближчим часом, то оборона Куп’янська буде ускладнена до краю”, – стверджує аналітик.

Він також уточнив, що росіяни постійно атакують уздовж дороги Дворічна-Куп’янськ, щоб прорватися у бік Кіндрашівки та Дорошівки. Якщо українські військові ігноруватимуть такий розвиток подій, упевнений Машовець, тримати оборону в області стане дуже складно.

“Ситуація у всій східній частині Харківської області може змінитися докорінно, причому не на користь України, вже за кілька тижнів”, – пояснив він.