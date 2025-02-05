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ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозував, як РФ може вийти на Куп’янськ та Вовчанськ

Україна 10:21   05.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозував, як РФ може вийти на Куп’янськ та Вовчанськ

Окупантам не вдалося просунутися на півночі Харківщини після регулярних атак, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW). Проте росіяни мають успіхи на Куп’янському напрямку.

Аналітики уточнили, що військові РФ штурмували позиції українських захисників у районі Петропавлівки та Піщаного.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центр Западного (на північ від Куп’янська)”, – уточнили в ISW.

Також в Інституті вивчення війни передають: голова окупаційної адміністрації у Харківській області Віталій Ганчев заявив, що потенційна окупація Дворічної та Западного дозволить росіянам просунутися у бік Куп’янська, Великого Бурлука та Вовчанська.

“Російські блогери та українські джерела також нещодавно зазначили, що російські війська можуть мати намір використати наступ біля Дворічної та Вовчанська, щоб наступати на Великий Бурлук з північного заходу та південного сходу”, – додали аналітики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозував, як РФ може вийти на Куп’янськ та Вовчанськ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 10:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупантам не вдалося просунутися на півночі Харківщини після регулярних атак, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW). Проте росіяни мають успіхи на Куп’янському напрямку.".