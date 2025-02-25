Як палає танк та інша техніка ворога на Харківщині показали у НГУ (відео)
Відео роботи операторів дронів у Харківській області опублікували у 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ.
Українські захисники, пишуть нацгврдійці, продовжують знищувати росіян на Харківщині всіма можливими способами та озброєнням. На опублікованому бійцями відео – робота операторів дронів бригади “СКІФ”.
У ньому, уточнили в НГУ, можна побачити:
– як російські окупанти намагалися сховатися у дренажній трубі, але спробу відхилено, трубу зруйновано, орків поховано без урочистостей;
– як наша аеророзвідка виявила ворожу позицію операторів БПЛА та неодноразово підтвердила перебування всередині рашистів – позицію разом з обладнанням знешкоджено, загарбники зазнали втрат;
– як пройшло руйнування підвалу, і якому намагалась накопичуватись ворожа піхота після переправи річки Оскіл – підвалу та піхоти в тому місці більше не існує;
– як на Дворічанському напрямку Слобожанські гвардійці привітали 20-кілограмовим боєприпасом загарбницький танк, що спалахнув з першого влучання. Танк став металобрухтом, ворожий екіпаж не встиг врятуватися.
Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, нацгвардейцы, НГУ, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 11:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео роботи операторів дронів у Харківській області опублікували у 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ.".