Як палає танк та інша техніка ворога на Харківщині показали у НГУ (відео)

Відео роботи операторів дронів у Харківській області опублікували у 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ.

Українські захисники, пишуть нацгврдійці, продовжують знищувати росіян на Харківщині всіма можливими способами та озброєнням. На опублікованому бійцями відео – робота операторів дронів бригади “СКІФ”.

У ньому, уточнили в НГУ, можна побачити:

– як російські окупанти намагалися сховатися у дренажній трубі, але спробу відхилено, трубу зруйновано, орків поховано без урочистостей;

– як наша аеророзвідка виявила ворожу позицію операторів БПЛА та неодноразово підтвердила перебування всередині рашистів – позицію разом з обладнанням знешкоджено, загарбники зазнали втрат;

– як пройшло руйнування підвалу, і якому намагалась накопичуватись ворожа піхота після переправи річки Оскіл – підвалу та піхоти в тому місці більше не існує;

– як на Дворічанському напрямку Слобожанські гвардійці привітали 20-кілограмовим боєприпасом загарбницький танк, що спалахнув з першого влучання. Танк став металобрухтом, ворожий екіпаж не встиг врятуватися.

Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ