Live
  • Вт 25.02.2025
  • Харків  -7°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.64

Як палає танк та інша техніка ворога на Харківщині показали у НГУ (відео)

Фронт 11:15   25.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як палає танк та інша техніка ворога на Харківщині показали у НГУ (відео) Скріншот

Відео роботи операторів дронів у Харківській області опублікували у 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ.

Українські захисники, пишуть нацгврдійці, продовжують знищувати росіян на Харківщині всіма можливими способами та озброєнням. На опублікованому бійцями відео – робота операторів дронів бригади “СКІФ”.

У ньому, уточнили в НГУ, можна побачити:

– як російські окупанти намагалися сховатися у дренажній трубі, але спробу відхилено, трубу зруйновано, орків поховано без урочистостей;

– як наша аеророзвідка виявила ворожу позицію операторів БПЛА та неодноразово підтвердила перебування всередині рашистів – позицію разом з обладнанням знешкоджено, загарбники зазнали втрат;

– як пройшло руйнування підвалу, і якому намагалась накопичуватись ворожа піхота після переправи річки Оскіл – підвалу та піхоти в тому місці більше не існує;

– як на Дворічанському напрямку Слобожанські гвардійці привітали 20-кілограмовим боєприпасом загарбницький танк, що спалахнув з першого влучання. Танк став металобрухтом, ворожий екіпаж не встиг врятуватися.

Відео: 5-а Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ

Читайте також: Бої у районі Осколу йдуть цілодобово – в Ахіллесі закликали мобілізуватися

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)
Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)
25.02.2025, 12:12
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
24.02.2025, 16:04
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
24.02.2025, 07:06
На територію РФ вивозить ворог мешканців окупованої Куп’янщини – Синєгубов
На територію РФ вивозить ворог мешканців окупованої Куп’янщини – Синєгубов
25.02.2025, 11:47
Як палає танк та інша техніка ворога на Харківщині показали у НГУ (відео)
Як палає танк та інша техніка ворога на Харківщині показали у НГУ (відео)
25.02.2025, 11:15
Били вранці та ввечері: наслідки обстрілів Дергачівської громади (фото)
Били вранці та ввечері: наслідки обстрілів Дергачівської громади (фото)
25.02.2025, 10:35

Новини за темою:

09:54
Бої в районі Осколу йдуть цілодобово – в Ахіллесі закликали мобілізуватись
08:22
Генштаб: за добу СОУ відбили 13 атак окупантів – де точилися бої
08:27
Чим закінчилися бої на Харківському й Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб
07:42
Просування РФ у Вовчанську та окупацію Тополі спростували в ISW
20:35
Мінус чотири БМП, танки й вантажівка росіян на Харківщині: як ЗСУ б’ють ворога

Ви читали новину: «Як палає танк та інша техніка ворога на Харківщині показали у НГУ (відео)»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 11:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео роботи операторів дронів у Харківській області опублікували у 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ.".