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Бої в районі Осколу йдуть цілодобово – в Ахіллесі закликали мобілізуватись

Україна 09:54   25.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бої в районі Осколу йдуть цілодобово – в Ахіллесі закликали мобілізуватись Скріншот

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про ситуацію в районі Осколу, а також пояснив, чому ЗСУ потрібна жива сила.

За даними Федоренка, через погодні умови та можливість обстрілювати позиції українських захисників, росіянам все ж таки вдалося закріпитися на правому березі Осколу.

“Штатні понтонні переправи, які б дозволили забезпечити противнику перекидувати угрупуванню легкоброновану, броньовану техніку, налаштувати логістику, щоб вантажні автівки підвозили боєприпаси, щоб підвозили провізію – цього ворогу не вдалося зробити станом і на сьогоднішній день. Сили оборони контролюють водне полотно і наносять постійне вогневе враження”, – зазначив Федоренко.

Проте додав: наразі на цій ділянці фронту цілодобово тривають важкі бої.

Ми маємо зараз заблокувати ворога, не дати йому можливості розширяти плацдарм, як наслідок – провести заходи, які б дозволили нам відсунути ворога назад до річки Оскіл. Але для цього потрібен основний ресурс війни. Найцінніший ресурс, який є в державі – це люди. Відповідно, ми закликаємо товариство тих, хто є військовозобов’язаними, скористатися надійними рекрутинговими програмами, звернутися до центру рекрутингу Сухопутних військ України, вибрати ту посаду в Силах оборони, яка найбільш відповідає вашим цивільним вмінням, знанням, досвіду, освіті, пройти загальний військовий вишкіл, пройти спеціалізовану підготовку, стати з нами плечем до плеча і разом зупинити і відсунути ворога”, – закликав командир.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 09:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про ситуацію в районі Осколу, а також пояснив, чому ЗСУ потрібна жива сила.".