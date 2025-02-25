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Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться

Украина 09:54   25.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться Скриншот

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в районе Оскола, а также объяснил, почему ВСУ необходима живая сила.

По данным Федоренко, из-за погодных условий и возможности обстреливать позиции украинских защитников, россиянам все же удалось закрепиться на правом берегу Оскола.

«Штатные понтонные переправы, которые позволили бы обеспечить противнику перебрасывать в группировку легкобронированную, бронированную технику, настроить логистику, чтобы грузовики подвозили боеприпасы, чтобы подвозили провизию – этого врагу не удалось сделать по состоянию и на сегодняшний день. Силы обороны контролируют водное полотно и наносят постоянное огневое поражение», – акцентировал Федоренко.

Однако добавил: на данный момент на этом участке фронта круглосуточно идут тяжелые бои.

«Мы должны сейчас заблокировать врага, не дать ему возможности расширять плацдарм. Как следствие – провести меры, позволяющие нам отодвинуть врага обратно к реке Оскол. Но для этого требуется основной ресурс войны. Самый ценный ресурс, который есть в государстве – это люди. Соответственно, мы призываем общество тех, кто является военнообязанными, воспользоваться надежными рекрутинговыми программами, обратиться в центр рекрутинга Сухопутных войск Украины, выбрать тот пост в Силах обороны, который наиболее соответствует вашим гражданским умениям, знаниям, опыту, образованию, пройти общее военное обучение, встать плечом к плечу и отодвинуть врага», – призвал командир.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 09:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в районе Оскола.".