Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться
Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в районе Оскола, а также объяснил, почему ВСУ необходима живая сила.
По данным Федоренко, из-за погодных условий и возможности обстреливать позиции украинских защитников, россиянам все же удалось закрепиться на правом берегу Оскола.
«Штатные понтонные переправы, которые позволили бы обеспечить противнику перебрасывать в группировку легкобронированную, бронированную технику, настроить логистику, чтобы грузовики подвозили боеприпасы, чтобы подвозили провизию – этого врагу не удалось сделать по состоянию и на сегодняшний день. Силы обороны контролируют водное полотно и наносят постоянное огневое поражение», – акцентировал Федоренко.
Однако добавил: на данный момент на этом участке фронта круглосуточно идут тяжелые бои.
«Мы должны сейчас заблокировать врага, не дать ему возможности расширять плацдарм. Как следствие – провести меры, позволяющие нам отодвинуть врага обратно к реке Оскол. Но для этого требуется основной ресурс войны. Самый ценный ресурс, который есть в государстве – это люди. Соответственно, мы призываем общество тех, кто является военнообязанными, воспользоваться надежными рекрутинговыми программами, обратиться в центр рекрутинга Сухопутных войск Украины, выбрать тот пост в Силах обороны, который наиболее соответствует вашим гражданским умениям, знаниям, опыту, образованию, пройти общее военное обучение, встать плечом к плечу и отодвинуть врага», – призвал командир.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, бои, федоренко, штурм;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 09:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в районе Оскола.".