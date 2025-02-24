Live
  • Пн 24.02.2025
  • Харків  -9°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.51

Європейці готові відправити військових до України – Макрон Трампу

Політика 22:13   24.02.2025
Оксана Якушко
Європейці готові відправити військових до України – Макрон Трампу

Великобританія та Франція підготували проєкт розміщення своїх військових в Україні.

“Європейці готові піти на те, щоб відправити війська”, щоб переконатися, що “мир дотримується”, заявив президент Франції Еммануель Макрон президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє Le Figaro.

Європейці «готові піти так далеко, щоб відправити війська» в Україну, щоб переконатися, що «мир дотримується», заявив у понеділок президент Франції Еммануель Макрон Дональду Трампу під час зустрічі в Білому домі. Американський президент запевнив, що його російський колега Володимир Путін погодиться на присутність європейських миротворчих сил в Україні.

Читайте також: Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Європейці готові відправити військових до України – Макрон Трампу
Європейці готові відправити військових до України – Макрон Трампу
24.02.2025, 22:13
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
24.02.2025, 16:04
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
24.02.2025, 07:06
Прогноз погоди на 25 лютого у Харкові та області: вночі до 15 морозу
Прогноз погоди на 25 лютого у Харкові та області: вночі до 15 морозу
24.02.2025, 21:22
Боротьба в ООН: хто підтримав резолюцію України і засудив РФ, а хто – ні
Боротьба в ООН: хто підтримав резолюцію України і засудив РФ, а хто – ні
24.02.2025, 20:38
Новини Харкова — головне за 24 лютого: «прильоти», річниця вторгнення
Новини Харкова — головне за 24 лютого: «прильоти», річниця вторгнення
24.02.2025, 22:24

Новини за темою:

13:45
З Вугледара виводять українські війська, є загроза оточення — ОСУВ «Хортиця»
07:16
СОУ контратакували на півночі Харківщини: в ISW повідомили, чи є успіхи
09:25
В районі Вовчанська ворог перегруповується через перекидання сил на Курщину
07:17
Які війська перекинула РФ з Харківщини на Курщину: аналіз ISW
07:08
ISW: війська, які РФ «накопичила для Харківщини», можуть перекинути на Курщину

Ви читали новину: «Європейці готові відправити військових до України – Макрон Трампу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 22:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Великобританія та Франція підготували проєкт розміщення своїх військових в Україні.".