Європейці готові відправити військових до України – Макрон Трампу

Великобританія та Франція підготували проєкт розміщення своїх військових в Україні.

“Європейці готові піти на те, щоб відправити війська”, щоб переконатися, що “мир дотримується”, заявив президент Франції Еммануель Макрон президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє Le Figaro.

Європейці «готові піти так далеко, щоб відправити війська» в Україну, щоб переконатися, що «мир дотримується», заявив у понеділок президент Франції Еммануель Макрон Дональду Трампу під час зустрічі в Білому домі. Американський президент запевнив, що його російський колега Володимир Путін погодиться на присутність європейських миротворчих сил в Україні.