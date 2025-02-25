Live
  • Вт 25.02.2025
  • Харьков  -7°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.64

Как горит танк и другая техника врага на Харьковщине показали в НГУ (видео)

Фронт 11:15   25.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как горит танк и другая техника врага на Харьковщине показали в НГУ (видео) Скриншот

Видео работы операторов дронов в Харьковской области опубликовали в 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ.

Украинские защитники, пишут нацгврдейцы, продолжают уничтожать россиян на Харьковщине всеми возможными способами и вооружением. На опубликованном бойцами видео – работа операторов дронов бригады «СКИФ».

В нем, уточнили в НГУ, можно увидеть:

— как российские оккупанты пытались скрыться в дренажной трубе, но попытка отклонена, труба разрушена, орки похоронены без торжеств;
— как наша аэроразведка выявила враждебную позицию операторов БпЛА и неоднократно подтвердила пребывание внутри рашистов – позиция вместе с оборудованием обезврежена, захватчики понесли потери;
— как прошло разрушение подвала, и которому пыталась накапливаться вражеская пехота после переправы реки Оскол – подвала и пехоты в том месте больше не существует;
— как на Двуречанском направлении Слобожанские гвардейцы поздравили 20-килограммовым боеприпасом вспыхнувший с первого попадания танк оккупантов. Танк стал металлоломом, вражеский экипаж не успел спастись.

Видео: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ

Читайте также: Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове раздалась серия взрывов: где был «прилет», есть раненые (обновлено)
В Харькове раздалась серия взрывов: где был «прилет», есть раненые (обновлено)
24.02.2025, 23:40
Новости Харькова — главное за 25 февраля: спасатели ищут человека, обстрелы
Новости Харькова — главное за 25 февраля: спасатели ищут человека, обстрелы
25.02.2025, 11:25
Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова
Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова
24.02.2025, 19:20
На территорию РФ вывозит враг жителей оккупированной Купянщины – Синегубов
На территорию РФ вывозит враг жителей оккупированной Купянщины – Синегубов
25.02.2025, 11:47
Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться
Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться
25.02.2025, 09:54
Сутенером на Тернопольщине стала переселенка с Харьковщины – НПУ (видео)
Сутенером на Тернопольщине стала переселенка с Харьковщины – НПУ (видео)
25.02.2025, 12:12

Новости по теме:

09:54
Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться
08:22
Генштаб: за сутки СОУ отбили 13 атак оккупантов – где шли бои
08:27
Чем закончились бои на Харьковском и Купянском направлении, сообщил Генштаб
07:42
Продвижение РФ в Волчанске и оккупацию Тополи опровергли в ISW
20:35
Минус четыре БМП, танки и грузовик россиян на Харьковщине: как ВСУ бьют врага

Вы читали новость: «Как горит танк и другая техника врага на Харьковщине показали в НГУ (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 11:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео работы операторов дронов в Харьковской области опубликовали в 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ.".