Как горит танк и другая техника врага на Харьковщине показали в НГУ (видео)
Видео работы операторов дронов в Харьковской области опубликовали в 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ.
Украинские защитники, пишут нацгврдейцы, продолжают уничтожать россиян на Харьковщине всеми возможными способами и вооружением. На опубликованном бойцами видео – работа операторов дронов бригады «СКИФ».
В нем, уточнили в НГУ, можно увидеть:
— как российские оккупанты пытались скрыться в дренажной трубе, но попытка отклонена, труба разрушена, орки похоронены без торжеств;
— как наша аэроразведка выявила враждебную позицию операторов БпЛА и неоднократно подтвердила пребывание внутри рашистов – позиция вместе с оборудованием обезврежена, захватчики понесли потери;
— как прошло разрушение подвала, и которому пыталась накапливаться вражеская пехота после переправы реки Оскол – подвала и пехоты в том месте больше не существует;
— как на Двуречанском направлении Слобожанские гвардейцы поздравили 20-килограммовым боеприпасом вспыхнувший с первого попадания танк оккупантов. Танк стал металлоломом, вражеский экипаж не успел спастись.
Видео: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ
Читайте также: Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, нацгвардейцы, НГУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как горит танк и другая техника врага на Харьковщине показали в НГУ (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 11:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео работы операторов дронов в Харьковской области опубликовали в 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ.".