Как горит танк и другая техника врага на Харьковщине показали в НГУ (видео)

Видео работы операторов дронов в Харьковской области опубликовали в 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ.

Украинские защитники, пишут нацгврдейцы, продолжают уничтожать россиян на Харьковщине всеми возможными способами и вооружением. На опубликованном бойцами видео – работа операторов дронов бригады «СКИФ».

В нем, уточнили в НГУ, можно увидеть:

— как российские оккупанты пытались скрыться в дренажной трубе, но попытка отклонена, труба разрушена, орки похоронены без торжеств;

— как наша аэроразведка выявила враждебную позицию операторов БпЛА и неоднократно подтвердила пребывание внутри рашистов – позиция вместе с оборудованием обезврежена, захватчики понесли потери;

— как прошло разрушение подвала, и которому пыталась накапливаться вражеская пехота после переправы реки Оскол – подвала и пехоты в том месте больше не существует;

— как на Двуречанском направлении Слобожанские гвардейцы поздравили 20-килограммовым боеприпасом вспыхнувший с первого попадания танк оккупантов. Танк стал металлоломом, вражеский экипаж не успел спастись.

Видео: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ