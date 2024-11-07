Мобілізація в Харкові – як її проводять розповіли в ОТЦК та СП

Загальна мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого 2022 року за указом президента Володимира Зеленського.

Заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Харківського ОТЦК та СП Олег Щирський нагадав, що Зеленський підписав указ про продовження загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів – до 7 лютого 2025 року. Відповідаючи на запитання ведучих нацмарафону щодо того, як мобілізацію проводять у Харкові, Щирський сказав, що діють у рамках закону.

“У нас є закони України, відповідно до яких, мобілізаційні заходи – це заходи, які проводяться у взаємодії з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від підпорядкування і форми власності. А також – органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції. Тому всі питання, що мобілізацією займається тільки ТЦК – ви бачите, що вона трохи не відповідає дійсності“, – зазначив Щирський.

Він також нагадав, що чекати на повістку не варто – охочі можуть у будь-якій момент підписати контракт з військовими частинами. Самостійно обрати підрозділ та спеціальність можна на сайтах з вакансіями: Work.Ua, Robota.Ua, Lobby X. Крім того, зазначив Щирський з 5 жовтня у військових частинах з’явився прямий рекрутинг.

“Але, знову ж таки, це стосується лише мобілізації. Тобто, людина, яка в нас хоче служити в якійсь військовій частині, вона звертається до цієї військової частини, з ним проводиться співбесіда. Потім командир цієї військової частини доправляє до районного ТЦК, де людина знаходиться на обліку, або за місцем проживання, лист-направлення на ВЛК та лист, в якому зазначено, що ця людина була відібрана ними і вже хоче проходити службу саме в них. Після цього людина проходить ВЛК і направляється до цієї військової частини. Але, знову ж таки, – по мобілізації. Коли людина призивається по мобілізації, то звільнитися вона може тільки вже на підставі президента про демобілізацію. Людина, яка в нас бажає укласти контракт зі Збройними силами, в неї є терміновий контракт – контракт на три роки, на пʼять років. Для молоді передбачений зараз контракт – це від 18 до 25 років, – контракт на один рік. Тому я думаю, що це перевага, коли ти вступаєш до лав ЗСУ і ти знаєш, коли ти зможеш завершити службу. І також є додаткові виплати за укладання контракту. Це – одноразова грошова допомога в розмірі 8-10 прожиткових мінімумів. І також є інші грошові винагороди за укладання контракту в нас“, – додав Щирський.