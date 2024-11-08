Хто платитиме вдвічі більше за “ігнор” повістки – розповіли у ТЦК

Які штрафи передбачені за ігнорування повісток, розповів начальник юридичної служби харківського обласного ТЦК та СП Володимир Новиков в етері нацмарафону.

“На даний час Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за порушення призовниками правил військового обліку – це стаття 210 КУ та стаття 210 прим. 1 – це «порушення законодавства при оборонно-мобілізаційній підготовці та мобілізації». Дані статті передбачають відповідальність у вигляді накладення штрафу в умовах особливого періоду у розмірі від 17 тисяч до 25, 5 тисяч гривень.”, – уточнив Новиков.

Отримає призовник мінімальний або максимальний штраф – залежить від нього самого. Якщо військовозобов’язаний систематично ігнорує повістки – доведеться платити 25, 5 тисяч. А в деяких випадках суму можуть і подвоїти.

“Особа, яка була залучена до адмінвідповідальності, але вона у добровільному порядку не сплачує цей штраф, документи передаються до державної виконавчої служби і вже відкривається виконавче провадження з примусовим стягненням цього штрафу, але вже у подвійному розмірі”, – пояснив Новиков.

Якщо ж чоловік не може з’явитися за повісткою з поважної причини – він зобов’язаний сповістити про це ТЦК протягом трьох днів – бажано все одно з’явитися особисто та надати відповідні документи. Тоді штраф не виписуватимуть.

“Наразі, крім штрафів, ще існують лише роз’яснення – чинного закону, всіх цих подій, що відбуваються в Україні”, – додали у ТЦК.