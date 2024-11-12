ВЛК, де всі придатні, діра біля ТЦК за $4000: звіт голови комісії ВР Скороход
Анна Скороход, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з проблем військових, 12 листопада в Києві презентувала звіт про роботу комісії за рік.
Презентація відбулася в пресцентрі ІА “Інтерфакс-Україна”. Під час виступу Анна Скороход та її колеги зробили низку резонансних заяв, у тому числі – про проблеми в мобілізації, роботі ВЛК, РТЦК та СП і МСЕК.
Перераховуючи найпроблемніші моменти, виявлені комісією, першим пунктом народна депутатка України назвала рекрутинг і мобілізацію.
“Усі ми з вами спостерігаємо, як гребуть людей із вулиці. Ми всі спостерігаємо, що в нас іде підробка документів у ТЦК та СП, у нас були кейси по цьому, ми розбирали це на тимчасовій слідчій комісії. Ми знаємо, що можна купити відстрочку, що можна купити списання і так далі”, – заявила голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України в Міністерстві оборони України, Збройних силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.
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Вона зазначила, що комісія неодноразово розглядала питання щодо купівлі інвалідності, списання, непридатності чи обмеженої придатності військовозобов’язаними. А також, серед іншого, розповіла про “списки військкомів”.
“Коли людей за гроші військком вписував в окремий список, і коли людину зупиняли, перевірявся той неофіційний список – і людині просто повістка не видавалася”, – пояснила Скороход.
Один із нових кейсів, про який заявила нардепка, — купівля “проходу через дірку” в паркані ТЦК.
“Ми знаємо, що є взагалі історії, коли люди приїжджають до військкоматів. Мені вчора розповідали: бусик завозить людей, біля військкомату чекає адвокат: за 4000 доларів адвокат показує дірку в заборі, всі виплигують, адвокат їх зустрічає з того боку забору. А ТЦК при цьому стоїть і палить цигарки на крилечку”, — заявила голова парламентської слідчої комісії.
Окрему увагу Анна Скороход приділила роботі ВЛК.
“У нас проблематика взагалі неякісного ВЛК. І дуже багато людей ВЛК проходять за пару годин, а це просто неможливо. На жаль, не розуміє держава на сьогодні, що мертва людина коштує державі дорожче, ніж жива, й що треба змінити підхід до відбору, підхід до проходження ВЛК. Нам неодноразово самі лікарі говорили (вони негласно нам допомагали), що в них є вказівка, що всі придатні. А непридатні – то окрема каста. Такого теж немає бути. Це все має викорінюватися. Я сподіваюся, що командувач Сухопутних військ зверне на це увагу й будуть вжиті певні заходи. Ми всю проблематику по РТЦК і СП досліджували, прописували та надавали пропозиції по змінах. Дещо приймається, до чогось ще не дійшли. Я сподіваюсь, що все-таки це працюватиме швидше“, – висловилася народна депутатка.
Серед прикладів того, що пропонувала комісія військовим, Анна Скороход згадала “ротацію” ВЛК і включення до їхнього складу “агентів під прикриттям”.
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“Ми пропонували що ВЛК має розглядатися не в кожній області одна й та сама комісія, а щоб вони були змішаними, весь час переміщувалися по Україні. Щоб не можна було домовитися, тому що комісія весь час буде змінна, щобільше в комісію ми планували додати якогось правоохоронця, який буде так само під прикриттям контролювати, що ж відбувається в цих самих комісіях. На жаль, до сьогодні такі пропозиції не прийняті”, – висловилася народна депутатка.
Вона заявила, що під час роботи комісії виникало багато проблем, оскільки військове командування “не дуже любить співпрацювати й не дуже бажає змінювати підходи в армії”.
“Поки ми це все не ліквідуємо, ні про які зміни, ні про що говорити не можна. Ми маємо розуміти, що для людини при тому, як вона йде в армію, має бути мотивація. Згадайте нас у перші місяці війни, ми всі були в єднанні, неймовірному єднанні. Що зараз? У нас просто розділене суспільство на дві частини: одні воюють до останнього, а інші просто ховаються, біжать і не знаходять будь-які способи для того, щоб відкупитися… Я не говорю, що все погано, все пропало. Також усе погано і в російській армії. Але нас не цікавлять вони. Нас цікавить українська армія, зміни в українській армії, захист військовослужбовця та вивід армії на новий рівень, де кожен буде розуміти, що він захищений“, – сказала Скороход.
Окрім питань мобілізації, комісія вивчала відомі випадки корупції, злочинних наказів, неефективного управління, зловживань тощо.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: ВЛК, коррупция, мобілізація, скороход, тцк;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 16:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Анна Скороход, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з проблем військових, 12 листопада в Києві презентувала звіт про роботу комісії за рік".