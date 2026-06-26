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10 тис. доларів за фіктивну інвалідність: силовики викрили військового лікаря

Суспільство 21:23   26.06.2026
Олена Нагорна
10 тис. доларів за фіктивну інвалідність: силовики викрили військового лікаря

Правоохоронці Харківщини викрили на корупційній схемі начальника одного з відділень Військового медичного клінічного центру Східного регіону (Дніпро). 38-річний підполковник медичної служби вимагав у військовослужбовця хабар за сприяння у звільненні зі служби. 

Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант оцінив свої послуги у 10 тисяч доларів. За це він обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії (ВЛК).

План полягав у складанні підробленого медичного висновку з фіктивним діагнозом, проведенні непотрібної хірургічної операції та подальшому визнанні бійця непридатним до служби із встановленням групи інвалідності. До реалізації оборудки підполковник залучив й інших посадовців медцентру.

Правоохоронці задокументували отримання лікарем першого траншу у розмірі 6800 доларів. Затримали фігуранта у Дніпрі «на гарячому» під час передачі решти суми — 3200 доларів.

Паралельно силовики провели обшуки за місцем проживання затриманого, його безпосереднього керівника, а також у службових кабінетах установи. Слідчі вилучили мічені купюри з першого траншу, витяги з історій хвороб, чорнові записи, телефони та комп’ютерну техніку.

Начальнику відділення повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Підполковнику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших посадових осіб медичного центру, причетних до злочину.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 21:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини викрили на корупційній схемі начальника одного з відділень Військового медичного клінічного центру Східного регіону (Дніпро).".