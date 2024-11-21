«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины

43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила, которая сейчас защищает Украину на Купянском направлении, нуждается в бойцах. Воинская часть имеет свою рекрутинговую группу, поэтому желающим присоединиться к 43-й гарантируют полное сопровождение и обещают: они попадут именно в их бригаду и исключительно на выбранные должности.

«Летом 2023 года бригада была выведена в зону боевых действий. С этого времени мы постоянно находимся на передовой, на Купянском направлении, — рассказал на брифинге майор, представитель 43-й ОМБр Сергей Скиданов. — Наши подразделения активно участвуют в сдерживании агрессии против нашей страны на этом стратегически важном направлении… Если изучить карту DeepState, то можно сделать выводы, что мы действительно мощная бригада и являемся примером для всех».

Майор отметил, что в составе бригады есть механизированные стрелковые и разведывательные подразделения, инженерно-саперная рота, РЭБ, артиллерия и минометы. Перечень вакантных должностей 43-й можно найти на порталах «Дія», «Work.ua», «Работа.ua», «OLX.ua», «Lobby X» и «Резерв+».

Скиданов поэтапно рассказал, как работает рекрутинг при призыве по мобилизации солдат и сержантов.

«Кандидат реагирует на одном из перечисленных сайтов на вакантную должность, которая у нас есть в воинской части. Реагирует или звонком, или анкетой. Отправляет резюме на данную вакантную должность. Далее с ним связываются представители рекрутинговой группы и доводят процесс от реагирования до зачисления в список воинской части. Процесс изучения — это сбор документов: паспорт, код, образование, справка о наличии или отсутствии судимости. Затем проходит онлайн психологическое тестирование, то есть кандидату не нужно прибывать лично в воинскую часть, он может пройти это все онлайн. И мы уже видим результат. Написание заявления о призыве по мобилизации на выбранную или предложенную ему должность. Направление на ВВК по месту нахождения его на воинском учете или в ТЦК и СП Днепропетровской области по месту дислокации воинской части. Во время прохождения ВВК в любом ТЦК он постоянно под контролем рекрутинговой группы, что делает невозможным его призыв начальниками ТЦК по мобилизации в другие воинские части или в учебный центр, минуя нашу 43-ю ОМБр. После получения справки ВВК с мокрой печатью собирает вещи и необходимые документы и прибывает на ранее определенное место для зачисления в списки части. После этого, когда он уже стал военнослужащим 43-й ОМБр, он отправляется на базовую общевойсковую подготовку до 45 суток в один из учебных центров Украины», — разъяснил майор.

По поводу военной службы рядового и сержантского состава по контракту, то процедура и этапы похожи.

«Кандидат реагирует на выбранную вакантную должность в нашей воинской части, с ним связывается рекрутинговая группа, проводит психологическое тестирование. Далее сбор документов: паспорт, код, образование, справка о наличии или отсутствии уголовной либо административной ответственности. Затем выдает рекомендательное письмо и направляет его в ТЦК для прохождения ВВК и оформления личного дела. Еще раз напоминаю, под контролем нашей рекрутинговой группы, чтобы ТЦК ничего с ним не сделал… После начальник ТЦК направляет его в учебный центр для базовой общей военной подготовки и профессиональной подготовки на выбранную вакантную должность», — рассказал представитель бригады.

Призыв по мобилизации офицеров запаса происходит по такой же методике, как и рядовых и сержантов, а вот контракт немного отличается — человеку необходимо лично прибыть в воинскую часть, где его будет сопровождать рекрутинговая группа, и пройти собеседование. После получения двух экземпляров контракта будущий боец идет в ТЦК, где находится на воинском учете, и там оформляет документы.

«Еще раз хочу подчеркнуть. Как призыв по мобилизации напрямую в воинскую часть, так и принятие на военную службу по контракту контролируется представителями рекрутинговой группы 43-й ОМБр. Это делает невозможным его направление начальником ТЦК в другие воинские части. То есть если человек хочет быть с нами, он станет с нами в строй. Мы ищем мотивированных людей от 18 до 60 лет — кто готов к выполнению воинского долга. Важно отметить, что военная служба открыта как для мужчин, так и для женщин», — подчеркнул Скиданов.