«Думают, что у нас все штурмовики» — Харьковский ОТЦК о службе по контракту

Об особенностях службы по контракту рассказал заместитель начальника отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Харьковского ОТЦК и СП майор Олег Щирский.

На данный момент пополнить ряды ВСУ можно подписав контракт или получив повестку. Ведь, напоминают в ОТЦК, во время военного положения срочную службу не проводят.

«Относительно военной службы по контракту: человек, изъявивший желание проходить военную службу по контракту, с чего ему необходимо вообще начать? Во-первых, ему необходимо выбрать воинскую часть и специальность, по которой он будет проходить воинскую службу. Как это можно сделать. Во-первых, самостоятельно на сайтах поиска работы – Work.ua, Lobby X и другие. Размещены более 10 тысяч вакансий, где можно выбрать специальность, затем связаться с рекрутерами этой военной части. И далее этот процесс будет контролироваться этой воинской частью. Следующее – это Центры рекрутинга украинской армии, которые у нас были созданы на базе ЦНАПов. Сейчас в Украине у нас функционирует их 44. Непосредственно в городе Харькове есть два Центра рекрутинга украинской армии. И есть у нас еще прямой призыв в воинскую часть. Это касается исключительно мобилизации», – объяснил Щирский.

После успешного собеседования с представителями Центра рекрутинга или воинской части, человек, который планирует отправиться на службу, получает письменное согласие и отправляется на прохождение ВВК, собирает необходимые документы и оформляет личное дело. Следующим этапом – проходит еще один отбор в областном ТЦК.

«После чего мы уже человека отправляем непосредственно в воинскую часть или в учебный центр. Почему у нас есть разница – учебный центр или военная часть? Генеральным штабом определено, что люди, имеющие перерыв менее 10 лет и имеющие специальность, где они проходили либо срочную службу, либо службу по контракту либо какую-то еще – их можно направить непосредственно в воинскую часть. То есть, им не нужно проходить дополнительное обучение. Люди, которые не проходили военную службу, это – в первую очередь, молодежь до 25 лет или военнообязанные, которые не служили вообще, – их сначала мы направляем в учебные центры. В учебном центре они проходят базовую военную подготовку, раньше было месяц, сейчас 1,5 месяца и после этого они уже проходят профессиональную подготовку в зависимости от того, какая специальность была выбрана. И люди уже направляются в воинскую часть, где они будут продолжать свою военную службу», – добавил Щирский.

Есть некоторые изменения и насчет службы по контракту. Молодежь от 18 до 25 лет теперь может подписать контракт на год. Остальным желающим отправиться на фронт можно на три, пять лет или до конца военного положения.

«Я скажу, что людей меньше не становится. Раньше приходила в нас молодежь – это от 18 до 30 лет. Сейчас все больше мужчин старше, потому что ситуация такая, все понимают, что война в Украине надолго и нужны все специальности. Потому что у нас все думают, что у нас все штурмовики, но у нас очень много специальностей, которые нам нужны в тылу. И приходят к нам мужчины, которые проходили военную службу у нас еще в 80-х, 90-х и они думают, что они никому не нужны. Нам же нужны техники, слесари, которые будут заниматься ремонтом техники, поэтому людей все-таки приходит достаточно», – добавил Щирский.

При этом в ОТЦК убеждают: как только сроки контракта заканчиваются – военный может демобилизоваться в тот же день. Соответствующий приказ подписывает командир военной части.