«В ТЦК служат исключительно здоровые люди — это неправда» — Харьковский ОТЦК

Майор Олег Щирский, заместитель начальника отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Харьковского ОТЦК и СП, прокомментировал идеи нардепов формировать из сотрудников ТЦК боевые бригады.

«Что касается того, кто у нас служит. Во-первых, это гражданские лица, они в должностях гражданских. Затем это люди, которые имеют какие-то ограничения, и люди из воинских частей, прибывшие к нам для прохождения военной службы. То есть, это раненые люди, имеющие какие-то увечья или другое, — пояснил Щирский, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив». — То есть у нас, если все думают, что в ТЦК служат исключительно здоровые люди, это неправда».

При этом майор отметил, что отвечать за депутатов не может, так как у тех, возможно, «есть какая-то другая информация».

«Относительно расформирования — опять же, это не от нас зависит. Если будет такая команда по расформированию, ну, значит, кому-то это нужно», — высказался заместитель начальника отдела рекрутинга и добавил: «Мы аполитичные люди, выполняем приказ высшего руководства».

Напомним, 12 ноября народный депутат Украины Юлия Яцык сообщила в эфире Ранок.LIVE, что временная следственная комиссия Верховной Рады по защите прав военнослужащих предлагает расформировать ТЦК и СП и создать вместо них рекрутинговые центры, где будут работать, в частности, гражданские.

«Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более десяти полноценных бригад», — заявила Яцык.