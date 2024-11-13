Кто служит, а кто работает: в Харьковском ОТЦК раскрыли свою структуру
В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили, что в терцентрах не только служат военные, но и работают гражданские.
В ведомстве отметили, что ТЦК и СП является органом военного управления в составе ВСУ. В терцентрах могут работать или служить три категории граждан: военнослужащие ВСУ, госслужащие, а также сотрудники ВСУ. Вторые и третьи являются гражданскими.
«Военнослужащие имеют право носить оружие и военную форму. Более 90% именно военнослужащих ТЦК и СП имеют боевой опыт, поскольку прошли боевые действия и по состоянию здоровья вынуждены продолжать военную службу в тылу. Сотрудники и госслужащие не имеют штатного оружия, не носят военную форму, не участвуют в боевых действиях, не принимают военную присягу», — отмечают в ОТЦК.
В публикации подчеркивают, что службу военнослужащих и работу гражданских регулирует разное законодательство, поэтому они имеют разные права и обязанности.
«Спекуляция и манипуляция на незнании законодательства, искажении фактов и создании фейков в период военного положения может вводить в заблуждение население, подрывать обороноспособность государства и играть на руку врагу», — добавили в ОТЦК.
Напомним, 12 ноября народный депутат Юлия Яцык сообщила в эфире Ранок.LIVE, что временная следственная комиссия Верховной Рады по защите прав военнослужащих предлагает расформировать ТЦК и СП и создать вместо них рекрутинговые центры, где будут работать, в частности, гражданские.
«Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более десяти полноценных бригад», — сказала Яцык.
Данное заявление вызвало широкий общественный резонанс, свои мнения по этому поводу высказывали эксперты, политики и военные.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: тцк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 20:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили, что в терцентрах не только служат военные, но и работают гражданские.".