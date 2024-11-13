Кто служит, а кто работает: в Харьковском ОТЦК раскрыли свою структуру

В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили, что в терцентрах не только служат военные, но и работают гражданские.

В ведомстве отметили, что ТЦК и СП является органом военного управления в составе ВСУ. В терцентрах могут работать или служить три категории граждан: военнослужащие ВСУ, госслужащие, а также сотрудники ВСУ. Вторые и третьи являются гражданскими.

«Военнослужащие имеют право носить оружие и военную форму. Более 90% именно военнослужащих ТЦК и СП имеют боевой опыт, поскольку прошли боевые действия и по состоянию здоровья вынуждены продолжать военную службу в тылу. Сотрудники и госслужащие не имеют штатного оружия, не носят военную форму, не участвуют в боевых действиях, не принимают военную присягу», — отмечают в ОТЦК.

В публикации подчеркивают, что службу военнослужащих и работу гражданских регулирует разное законодательство, поэтому они имеют разные права и обязанности.

«Спекуляция и манипуляция на незнании законодательства, искажении фактов и создании фейков в период военного положения может вводить в заблуждение население, подрывать обороноспособность государства и играть на руку врагу», — добавили в ОТЦК.

Напомним, 12 ноября народный депутат Юлия Яцык сообщила в эфире Ранок.LIVE, что временная следственная комиссия Верховной Рады по защите прав военнослужащих предлагает расформировать ТЦК и СП и создать вместо них рекрутинговые центры, где будут работать, в частности, гражданские.

«Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более десяти полноценных бригад», — сказала Яцык.

Данное заявление вызвало широкий общественный резонанс, свои мнения по этому поводу высказывали эксперты, политики и военные.