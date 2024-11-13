Live
  • Ср 13.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.38
  • EUR 43.94

Кто служит, а кто работает: в Харьковском ОТЦК раскрыли свою структуру

Общество 20:50   13.11.2024
Елена Нагорная
Кто служит, а кто работает: в Харьковском ОТЦК раскрыли свою структуру Фото: busk-miskrada.gov.ua

В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили, что в терцентрах не только служат военные, но и работают гражданские.

В ведомстве отметили, что ТЦК и СП является органом военного управления в составе ВСУ. В терцентрах могут работать или служить три категории граждан: военнослужащие ВСУ, госслужащие, а также сотрудники ВСУ. Вторые и третьи являются гражданскими.

«Военнослужащие имеют право носить оружие и военную форму. Более 90% именно военнослужащих ТЦК и СП имеют боевой опыт, поскольку прошли боевые действия и по состоянию здоровья вынуждены продолжать военную службу в тылу. Сотрудники и госслужащие не имеют штатного оружия, не носят военную форму, не участвуют в боевых действиях, не принимают военную присягу», — отмечают в ОТЦК.

В публикации подчеркивают, что службу военнослужащих и работу гражданских регулирует разное законодательство, поэтому они имеют разные права и обязанности.

«Спекуляция и манипуляция на незнании законодательства, искажении фактов и создании фейков в период военного положения может вводить в заблуждение население, подрывать обороноспособность государства и играть на руку врагу», — добавили в ОТЦК.

Напомним, 12 ноября народный депутат Юлия Яцык сообщила в эфире Ранок.LIVE, что временная следственная комиссия Верховной Рады по защите прав военнослужащих предлагает расформировать ТЦК и СП и создать вместо них рекрутинговые центры, где будут работать, в частности, гражданские.

«Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более десяти полноценных бригад», — сказала Яцык.

Данное заявление вызвало широкий общественный резонанс, свои мнения по этому поводу высказывали эксперты, политики и военные.

Читайте также: ВЛК, где все годны, и дыра в заборе ТЦК за $4000: откровения нардепа Скороход

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
13.11.2024, 15:21
Новости Харькова — главное за 13.11: удары БпЛА, атаки РФ на Купянщине, циклон
Новости Харькова — главное за 13.11: удары БпЛА, атаки РФ на Купянщине, циклон
13.11.2024, 19:09
Взрывы в Харькове: удар по Салтовскому району, еще один «прилет»
Взрывы в Харькове: удар по Салтовскому району, еще один «прилет»
13.11.2024, 12:34
Около Липцев идут бои, оккупанты продолжают наступать на Купянщине – ISW
Около Липцев идут бои, оккупанты продолжают наступать на Купянщине – ISW
13.11.2024, 07:42
Часть была в форме ВСУ: солдаты РФ на танках пытались прорваться под Купянском
Часть была в форме ВСУ: солдаты РФ на танках пытались прорваться под Купянском
13.11.2024, 19:01
«Скорая» повреждена из-за вражеской атаки Купянска: ранен водитель (фото)
«Скорая» повреждена из-за вражеской атаки Купянска: ранен водитель (фото)
13.11.2024, 21:23

Новости по теме:

17:23
Уклонист в Харькове дал $15 тыс. за инвалидность из-за COVID-19: делка поймали
16:49
ВЛК, где все годны, и дыра в заборе ТЦК за $4000: откровения нардепа Скороход
11:52
Кто будет платить в два раза больше за «игнор» повестки – рассказали в ТЦК
10:15
Мобилизация в Харькове – как ее проводят рассказали в РТЦК и СП
14:10
«Быконул. Результат на лице». Уклонист из Харькова идет в Нацгвардию (видео)

Вы читали новость: «Кто служит, а кто работает: в Харьковском ОТЦК раскрыли свою структуру»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 20:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили, что в терцентрах не только служат военные, но и работают гражданские.".