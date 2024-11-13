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Хто служить, а хто працює: у Харківському ОТЦК розкрили свою структуру

Суспільство 20:50   13.11.2024
Олена Нагорна
Хто служить, а хто працює: у Харківському ОТЦК розкрили свою структуру Фото: busk-miskrada.gov.ua

У Харківському обласному ТЦК та СП роз’яснили, що у терцентрах не лише служать військові, а й працюють цивільні.

У відомстві зазначили, що ТЦК і СП є органом військового управління у складі ЗСУ. У терцентрах можуть працювати або служити три категорії громадян: військовослужбовці ЗСУ, держслужбовці та працівники ЗСУ. Другі та треті є цивільними.

«Військовослужбовці мають право носити зброю та військову форму. Понад 90% саме військовослужбовців ТЦК та СП мають бойовий досвід, оскільки пройшли бойові дії та через стан здоров’я вимушені продовжувати військову службу в тилу. Працівники та держслужбовці не мають штатної зброї, не носять військову форму, не беруть участь у бойових діях, не приймають військову присягу», — зазначають в ОТЦК.

У публікації наголошують, що службу військовослужбовців та роботу цивільних регулює різне законодавство, тому вони мають різні права та обов’язки.

Спекулювання та маніпуляція на незнанні законодавства, перекручуванні фактів та створенні фейків у період воєнного стану може вводити в оману населення, підривати обороноздатність держави та грати на руку ворогу“, – додали в ОТЦК.

Нагадаємо, 12 листопада народна депутатка Юлія Яцик повідомила в етері Ранок.LIVE, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради із захисту прав військовослужбовців пропонує розформувати ТЦК та СП та створити замість них рекрутингові центри, де працюватимуть, зокрема, цивільні.

“З сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад десять повноцінних бригад”, – сказала Яцик.

Ця заява викликала широкий суспільний резонанс, свої думки з цього приводу висловлювали експерти, політики та військові.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Хто служить, а хто працює: у Харківському ОТЦК розкрили свою структуру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 20:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському обласному ТЦК та СП роз’яснили, що у терцентрах не лише служать військові, а й працюють цивільні.".