“У ТЦК служать виключно здорові люди – це неправда” – Харківський ОТЦК
Майор Олег Щирський, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Харківського ОТЦК та СП, прокоментував ідеї нардепів формувати зі співробітників ТЦК бойові бригади.
“Стосовно того, хто в нас служить. По-перше, це цивільні особи, вони на посадах цивільних. Потім це люди, які мають якісь обмеження, і люди, які з військових частин, які прибули до нас для проходження військової служби. Тобто, це поранені люди, які мають якісь каліцтва або інше. Тобто, у нас, якщо всі думають, що в ТЦК служать виключно здорові люди, то це неправда”, – пояснив Щирський, відповідаючи на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив”.
При цьому майор зазначив, що відповідати за депутатів не може, оскільки в тих, можливо, “є якась інша інформація”.
“Стосовно розформування, знову ж таки, це не від нас залежить. Якщо буде така команда стосовно розформування, ну, значить, комусь це потрібно“, – висловився заступник начальника відділу рекрутингу і додав: “Ми аполітичні люди, ми виконуємо наказ вищого керівництва”.
Нагадаємо, 12 листопада народна депутатка України Юлія Яцик повідомила в етері Ранок.LIVE, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради із захисту прав військовослужбовців пропонує розформувати ТЦК та СП і створити замість них рекрутингові центри, де працюватимуть, зокрема, цивільні.
“З сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад десять повноцінних бригад”, – заявила Яцик.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 14:25;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майор Олег Щирський, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування Харківського ОТЦК та СП, прокоментував ідеї нардепів формувати зі співробітників ТЦК бойові бригади".