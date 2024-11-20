“Думають, що у нас усі штурмовики” – Харківський ОТЦК про службу за контрактом

Про особливості служби за контрактом розповів заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Харківського ОТЦК та СП майор Олег Щирський.

Наразі поповнити ряди ЗСУ можна, підписавши контракт або отримавши повістку. Адже, нагадують в ОТЦК, під час воєнного стану строкову службу не проводять.

“Стосовно військової служби за контрактом: людина, яка виявила бажання проходити військову службу за контрактом, із чого їй необхідно взагалі почати? По-перше, їй необхідно обрати військову частину та спеціальність, по якій вона буде проходити військову службу. У який спосіб можна це зробити. По-перше, самостійно на сайтах пошуку роботи – Work.ua, Lobby X та інші. Розміщені більше 10 тисяч вакансій, де ви зможете обрати спеціальність, потім звʼязатися з рекрутерами цієї військової частини. І далі цей процес буде контролюватися цією військовою частиною. Наступне – це Центри рекрутингу української армії, які в нас були створені на базі ЦНАПів. Зараз в Україні у нас функціонує 44. Безпосередньо в місті Харкові є два Центри рекрутингу української армії”, – пояснив Щирський.

Після успішної співбесіди з представниками Центру рекрутингу або військової частини, людина, яка планує вирушити на службу, отримує письмову згоду та проходить ВЛК, збирає необхідні документи та оформлює особисту справу. Наступним етапом – відбувається ще один відбір в обласному ТЦК.

“Після чого ми вже людину відправляємо безпосередньо до військової частини або до навчального центру. Чому в нас є така різниця – навчальний центр або військова частина? Генеральним штабом визначено, що люди, які мають перерву менше 10 років та мають спеціальність, де вони проходили або строкову службу, або службу за контрактом або ще якусь – їх можна направити безпосередньо до військової частини. Тобто, їм не потрібно проходити додаткове навчання. Люди, які не проходили військову службу, це – першочергово, молодь до 25 років або військовозобовʼязані, які не служили взагалі – їх спочатку ми направляємо до навчальних центрів. У навчальному центрі вони проходять базову військову підготовку, раніше було місяць, зараз 1,5 місяця. І після цього вони вже проходять фахову підготовку, в залежності від того, яку спеціальність було обрано. Ну і люди вже направляються до військової частини, де вони будуть продовжувати свою військову службу”, – додав Щирський.

Є деякі зміни і щодо служби за контрактом. Молодь віком від 18 до 25 років тепер може підписати контракт на рік. Інші охочі відправитися на фронт можуть на три, п’ять років або до кінця воєнного стану.

“Я скажу, що людей менше не стає. Раніше приходила в нас молодь – це від 18 до 30 років. Зараз все більше чоловіків більш старшого віку, бо ситуація така, всі розуміють, що війна в Україні надовго і потрібні всі спеціальності. Тому що в нас всі думають, що в нас всі штурмовики, що ми відбираємо і направляємо в штурмовики, але в нас дуже багато спеціальностей, які нам потрібні в тилу. І приходять до нас чоловіки, які проходили військову службу в нас ще у 80-х роках, 90-х і вони думають, що вони нікому не потрібні. Нам же потрібні техніки, слюсарі, які будуть займатися ремонтом техніки, тому людей все ж таки приходить достатньо“, – сказав Щирський.

При цьому в ОТЦК переконують: щойно терміни контракту закінчуються – військовий може демобілізуватися того ж дня. Відповідний наказ підписує командир військової частини.