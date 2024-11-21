“Щоб ТЦК нічого з ним не зробив”: бійці роз’яснили харків’янам шлях у воїни

43-тя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила, яка зараз боронить Україну на Куп’янському напрямку, потребує бійців. Військова частина має свою рекрутингову групу, тому охочим приєднатися до 43-ї гарантують повний супровід й обіцяють: вони потраплять саме до їхньої бригади й виключно на обрані посади.

“Влітку 2023 року бригада була виведена в зону бойових дій. З цього часу ми постійно знаходимось на передовій, на Куп’янському напрямку, – розповів на брифінгу майор, представник 43-ї ОМБр Сергій Скіданов. – Наші підрозділи активно беруть участь у стримуванні агресії проти нашої країни на цьому стратегічно важливому напрямку… Якщо вивчити карту DeepState, то можна зробити висновки, що ми дійсно потужна бригада і є прикладом для всіх”.

Майор зазначив, що у складі бригади є механізовані стрілецькі та розвідувальні підрозділи, інженерно-саперна рота, РЕБ, артилерія та міномети. Перелік вакантних посад 43-ї можна знайти на порталах «Дія», «Work.ua», «Робота.ua», «OLX.ua», «Lobby X» та «Резерв+».

Скіданов поетапно розповів, як працює рекрутинг при призові по мобілізації солдатів та сержантів.

“Кандидат реагує на одному з перелічених сайтів на вакантну посаду, яка в нас є у військовій частині. Реагує або дзвінком, або анкетою. Відправляє резюме на дану вакантну посаду. Далі з ним зв’язуються представники рекрутингової групи й доводять процес від реагування до зарахування до списку військової частини. Процес вивчення – це збір документів: паспорт, код, освіта, довідка про наявність або відсутність судимості. Потім проходить онлайн психологічне тестування, тобто кандидату не треба прибувати особисто у військову частину, він може пройти це все онлайн. І ми вже бачимо результат. Написання заяви про призов по мобілізації на обрану або запропонованому йому посаду. Направлення на ВЛК за місцем знаходження його на військовому обліку або в ТЦК та СП Дніпропетровської області за місцем дислокації військової частини. Під час проходження ВЛК в будь-якому ТЦК він постійно під контролем рекрутингової групи, що унеможливлює його призов начальниками ТЦК по мобілізації в інші військові частини або в навчальний центр, минаючи нашу 43-тю ОМБр. Після отримання довідки ВЛК з мокрою печаткою збирає речі та необхідні документи й прибуває на раніше визначене місце для зарахування до списків частини. Після цього, коли він вже став військовослужбовцем 43-ї ОМБр, він відправляється на базову загальновійськову підготовку до 45 діб в один із навчальних центрів України”, – роз’яснив майор.

З приводу військової служби рядового та сержантського складу за контрактом, то процедура та етапи схожі.

“Кандидат реагує на обрану вакантну посаду в нашій військовій частині, з ним зв’язується рекрутингова група, проводить психологічне тестування. Далі збір документів: паспорт, код, освіта, довідка про наявність або відсутність кримінальної чи адміністративної відповідальності. Потім видає рекомендаційний лист та направляє його до ТЦК для проходження ВЛК та оформлення особової справи. Ще раз нагадую, під контролем нашої рекрутингової групи, щоб ТЦК нічого з ним не зробив… Після начальник ТЦК направляє його в навчальний центр для базової загальної військової підготовки та фахової підготовки на обрану вакантну посаду”, – розповів представник бригади.

Призов по мобілізації офіцерів запасу відбувається за такою ж самою методикою, як і рядових і сержантів, а от контракт трохи відрізняється – людині необхідно особисто прибути до військової частини, де її супроводжуватиме рекрутингова група, і пройти співбесіду. Після отримання двох екземплярів контракту майбутній боєць йде до ТЦК, де перебуває на військовому обліку, і там оформлює документи.

“Ще раз хочу наголосити. Як призов по мобілізації напряму до військової частини, так і прийняття на військову службу за контрактом контролюється представниками рекрутингової групи 43-ї ОМБр. Це унеможливлює його направлення начальником ТЦК в інші військові частини. Тобто якщо людина хоче бути з нами, вона стане з нами в стрій. Ми шукаємо вмотивованих людей від 18 до 60 років – хто готовий до виконання військового обов’язку. Важливо зазначити, що військова служба відкрита як для чоловіків, так і для жінок”, – підкреслив Скіданов.