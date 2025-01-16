У Харкові сімейна сварка закінчилась викликом поліції: що сталося

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, житель Шевченківського району ображав брата та погрожував йому. Родичу довелося викликати поліцію.

Конфлікт між братами стався 15 січня близько 12:00 у квартирі по вулиці Людвіга Свободи. В поліцію зателефонував 47-річний чоловік та повідомив, що брат поводиться агресивно, лається, погрожує фізичною розправою.

Правоохоронці виїхали за адресою.

Поліцейські провели бесіду з чоловіками та склали на 49-річного чоловіка протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.

Раніше, в сюжеті МГ “Об’єктив” повідомляли, що у Харкові постраждалим від домашнього насильства допомагає мобільна бригада. І запит на таку підтримку під час російського вторгнення лише зростає. Харківські фахівці дали кілька порад.