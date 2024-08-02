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Брат и сестра на Харьковщине работали на Генштаб РФ и ГРУ – прокуратура

Общество 14:43   02.08.2024
Виктория Яковенко
Брат и сестра на Харьковщине работали на Генштаб РФ и ГРУ – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине будут судить семью предателей, которые помогали врагу сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемые – 36-летний брат и 44-летняя сестра, проживающие в поселке Донец на Изюмщине и работающие на местном коммунальном предприятии.

Установлено, что сначала россияне завербовали женщину, в августе в прошлом году с ней в Telegram связался сотрудник ГУ Генштаба РФ. Он поставил ей задачу собирать и передавать информацию об объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на территории Изюмского и Чугуевского районов.

Женщина согласилась на предложение и к реализации этой задачи привлекла своего брата. Полученные сведения брат и сестра передавали российскому куратору в виде фотографий и меток геолокаций на Google-картах.

«Предатели фотографировали все необходимые врагу детали: железнодорожные мосты, наземные пешеходные переходы, трубы и тоннели. Благодаря этой информации, враг планировал осуществить диверсии на железнодорожных линиях во время движения грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов», — добавили в прокуратуре.

Кроме этого, по требованию российского куратора в конце декабря 2023 года родственники составили письменные «обязательства» о сотрудничестве с сотрудниками ГРУ.

Фигурантам сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ). Сейчас они находятся в СИЗО, им грозит пожизненное лишение свободы.

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Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить семью предателей, которые помогали врагу сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую.".