Предприниматель из Харькова до сих пор вела бизнес с РФ: как переводила деньги

Правоохранители разоблачили в Харькове 50-летнюю предпринимателя, которая после полномасштабного вторжения РФ продолжила вести бизнес с российской компанией, несмотря на законодательные запреты.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемая – директор одного из частных предприятий в Харькове. После 24 февраля 2022 года женщина продолжила контактировать по работе со своим бизнес-партнером из Москвы.

«Понимая, что переводить деньги она ему не сможет, предпринимательница привлекла «посредников». Ими стали ее знакомые с временно оккупированных территорий, которые беспрепятственно могут проводить денежные операции в РФ. Женщина посылала на их карточки деньги, а они уже могли перевести деньги непосредственно на счет компаньона из Москвы», — рассказали в прокуратуре.

С этих денег ее «партнер» платит налоги в российский бюджет, деньги из которого идут на изготовление ракет, которыми враг обстреливает Украину, выяснили правоохранители.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УКУ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.