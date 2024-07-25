Предприниматель из Харькова до сих пор вела бизнес с РФ: как переводила деньги
Правоохранители разоблачили в Харькове 50-летнюю предпринимателя, которая после полномасштабного вторжения РФ продолжила вести бизнес с российской компанией, несмотря на законодательные запреты.
По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемая – директор одного из частных предприятий в Харькове. После 24 февраля 2022 года женщина продолжила контактировать по работе со своим бизнес-партнером из Москвы.
«Понимая, что переводить деньги она ему не сможет, предпринимательница привлекла «посредников». Ими стали ее знакомые с временно оккупированных территорий, которые беспрепятственно могут проводить денежные операции в РФ. Женщина посылала на их карточки деньги, а они уже могли перевести деньги непосредственно на счет компаньона из Москвы», — рассказали в прокуратуре.
С этих денег ее «партнер» платит налоги в российский бюджет, деньги из которого идут на изготовление ракет, которыми враг обстреливает Украину, выяснили правоохранители.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УКУ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, вторжение, налоги, полиция, предприниматель, прокуратура, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове 50-летнюю предпринимателя, которая после полномасштабного вторжения РФ продолжила вести бизнес с российской компанией, несмотря на законодательные запреты.".