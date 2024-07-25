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Підприємиця з Харкова досі вела бізнес з РФ: як жінка переказувала гроші

Суспільство 14:45   25.07.2024
Вікторія Яковенко
Підприємиця з Харкова досі вела бізнес з РФ: як жінка переказувала гроші Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили у Харкові 50-річну підприємицю, яка після повномасштабного вторгнення РФ продовжила вести бізнес з російською компанією, попри на законодавчі заборони.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрювана – директорка одного з приватних підприємств у Харкові. Після 24 лютого 2022 року жінка продовжила контактувати по роботі зі своїм бізнес-партнером з Москви.

«Розуміючи, що переказувати гроші вона йому не зможе, підприємиця залучила «посередників». Ними стали її знайомі з тимчасово окупованих територій, які безперешкодно можуть проводити фінансові операції в РФ.  Жінка надсилала на їхні картки гроші, а вони вже могли переказати гроші безпосередньо на рахунок компаньйона з Москви», – розповіли в прокуратурі.

З цих грошей її «партнер» сплачує податки до російського бюджету, гроші з якого йдуть на виготовлення ракет, якими ворог обстрілює Україну, з’ясували правоохоронці.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові 50-річну підприємицю, яка після повномасштабного вторгнення РФ продовжила вести бізнес з російською компанією, попри на законодавчі заборони.".